З'явилося нове графіті Бенксі про коронавірус в Британії

Вуличний художник Бенксі виклав в інстаграм нове графіті. Воно з'явилося на стіні будинку, розташованого на Вейл-стріт в Бристолі. Читайте далі та дізнайтеся усі деталі.

На малюнку зображена бабуся в хустці, яка чхає настільки сильно, що у неї з рота вилітає вставна щелепа. Робота називається "А-а-апчхи!".

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Веейл-стріт вважається найкрутішою житловою вулицею в Англії (кут її нахилу складає 22 градуси). При погляді на картину Бенксі складається враження, що через бабусю покосилися сусідні будівлі. Місцевий житель Дейл Комлєв розповів BBC, що з ранку будинок на Вейл-стріт розглядав великий хлопець у сітловідбивчій куртці, а через годину на будівлі з'явилося графіті. Міська влада вже закрила малюнок пластиковим екраном, щоб захистити від вандалів. Артдилер Джоуї Сайер оцінив вартість "А-а-апчхи!" в 3-5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Журналісти Artnet News вважають, що ця робота присвячена пандемії коронавірусу: "Графіті з'явилося через два дні після того, як британці почали отримувати перші дози вакцини від Pfizer/BioNTech, і явно натякає, що, попри зроблений до придбання колективного імунітету крок, громадяни повинні продовжувати носити маску, щоб уникнути поширення смертельного вірусу через слину".

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