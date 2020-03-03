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Коронавірус 8 березня

Компанія Hyundai представила футуристичний електричний концепт без керма: фото

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Концепт-кар Prophecy - фото 1
Концепт-кар Prophecy / motor

Південнокорейський автовиробник Hyundai провів онлайн-трансляцію, під час якої представив свою новинку – електричний концепт-кар Prophecy. Цікаво, що електрокар замість керма забезпечили двома джойстиками, а всю передню панель займає цифровий дисплей.

Концепт Prophecy, як і його попередник 45 EV, має піксельні фари, якими незабаром забезпечать і серійні авто. Електрокар отримав обтічний каплеподібний силует з похилою лінією даху, що нагадує Porsche 911. Салон оснащений чотирма окремими сидіннями.

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За задумом інженерів, Prophecy – безпілотник, тому замість керма електромобіль отримав джойстики по обидві сторони водійського крісла. На всій передній панелі розташували цифровий дисплей.

Відзначається, що "пророчий" електричний концепт повинен був бути презентований на автосалоні в Женеві, проте захід скасували через коронавірус, тому компанія Hyundai презентувала онлайн футуристичний Prophecy.

Компанія Hyundai представила футуристичний електричний концепт без керма: фото - фото 389830

Компанія Hyundai представила футуристичний електричний концепт без керма: фото - фото 389831

Компанія Hyundai представила футуристичний електричний концепт без керма: фото - фото 389833

Компанія Hyundai представила футуристичний електричний концепт без керма: фото - фото 389835

Компанія Hyundai представила футуристичний електричний концепт без керма: фото - фото 389834
Компанія Hyundai представила футуристичний електричний концепт без керма: фото - фото 389832
Компанія Hyundai представила футуристичний електричний концепт без керма: фото - фото 389829

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Джерело: motor
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