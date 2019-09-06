Компанія Facebook запустила новий сервіс для знайомств

Компанія Facebook запустила нову послугу з пошуку знайомств Facebook Dating. Поки вона буде доступна тільки в Північній і Південній Америці, Південно-Східної Азії, а на початку 2020 року запрацює і в Європі.

Нова послуга отримала назву Facebook Dating. Вона, за задумом розробників, "дозволить вам простіше знаходити любов через те, що ви любите, допомагаючи вам заводити серйозні відносини через те, що вас об'єднує: загальні інтереси, події, групи".

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Новий додаток сьогодні є у 20 країнах (США, Аргентина, Болівія, Бразилія, В'єтнам, Гаяна, Лаос, Канада, Колумбія, Малайзія, Мексика, Парагвай, Перу, Сінгапур, Сурінам, Таїланд, Уругвай, Філіппіни, Чилі, Еквадор), для жителів Європи послуга буде підключена до початку 2020 року.

Facebook Dating

Як розповіли в Facebook, додаток доступний в новій версії соцмережі користувачам, які досягли 18 років. Профіль на сайті знайомств і основний профіль соцмережі будуть працювати окремо, при цьому сама соцмережа, грунтуючись на вашому профілі, буде пропонувати вам потенційних "половинок" з тих, хто також присутні на Facebook Dating.

У соцмережі відзначають, що аналіз даних користувачів дає "більш правдиву картину" про кожну людину, тому ще до знайомства ви зможете дізнатися потенційного обранця. Крім даних з Facebook, платформа знайомств буде інтегрувати пости користувачів з їх Instagram.

У компанії уточнюють, що після того, як система запропонує кандидатів, далі – справа за користувачами: "Якщо хтось вам цікавий, ви можете коментувати, ставити лайки, щоб познайомитися", – йдеться в повідомленні. А якщо зацікавленості немає, можна не тільки ігнорувати, але й видаляти користувача.

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