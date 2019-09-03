Facebook може попрощатися з лайками: перші деталі

Соцмережа Facebook також може позбутися лайків, як і Instagram. Навіщо ще робити та коли платформа залишиться без вподобань читайте далі.

Facebook вирішив також приховати лічильник лайків на публікаціях вслід за instagram. Щоправда, в Instagram вже тестують це рішення у 7 країнах, серед яких Канада та Бразилія. Зараз там аудиторія бачить лише кілька імен друзів, які вподобали ці дописи.

І ще: Прихований сенс відомих логотипів

Навіщо? Таким чином соцмережі хочуть захистити користувачів від заздрості, а також позбавити їх самоцензури. В ідеалі платформи хочуть, щоб люди припинили порівнювати себе з іншими та не засмучуватися через недостатню кількість лайків.

Одна із розробниць Джейн Манчун Вонг помітила у Facebook коди, який приховує лайки на додатку для Android-приладів. У самій соцмережі прокоментували цю ситуацію, пояснивши, що й справді розглядають можливість прощання із лайками, однак поки не це на часі. Водночас, у мережі не розкривають результатів тестувань.

Читайте також: Китайський додаток Zao дозволяє вставити своє обличчя у відео за кілька секунд