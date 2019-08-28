Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками 1 вересня

Для Instagram зроблять окремий месенджер Threads

  • 17
Для листування знадобиться окремий додаток Threads - фото 1
Для листування знадобиться окремий додаток Threads

Facebook розробляє новий автономний месенджер для соціальної мережі Instagram, який називатиметься Threads. Додаток має стати аналогом Snapchat і переманити його користувачів в Instagram.

Сервіс наразі перебуває на стадії внутрішнього тестування в Facebook. Дата випуску невідома.

І ще: Google відключає популярну функцію YouTube

Користувачі Threads зможуть спілкуватися з тими, хто додав їх до списку кращих друзів. Через месенджер можна буде ділитися повідомленнями, фотографіями та відео, автоматично передавати дані місця розташування, швидкості та часу роботи смартфона від батареї.

Окремий додаток служитиме для обміну повідомленнями - фото 350693
Окремий додаток служитиме для обміну повідомленнями

Нагадаємо, що у травні Instagram припинив роботу над автономним месенджером Direct, який розроблявся з кінця 2017 року. Під час бета-тестів користувачам не подобалося перемикатися між Instagram і другим додатком, щоб відправити повідомлення. Попри цю невдачу, керівництво компанії, як і раніше, зацікавлене ​​в створенні месенджера.

Читайте також: Шість популярних країн, в яких вас можуть посадити за ґрати через користування інтернетом

Джерело: The Verge
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
  • 25 серпня, 19:45
  • 679
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 968
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1715167
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Instagram