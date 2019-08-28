Для Instagram зроблять окремий месенджер Threads

Facebook розробляє новий автономний месенджер для соціальної мережі Instagram, який називатиметься Threads. Додаток має стати аналогом Snapchat і переманити його користувачів в Instagram.

Сервіс наразі перебуває на стадії внутрішнього тестування в Facebook. Дата випуску невідома.

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Користувачі Threads зможуть спілкуватися з тими, хто додав їх до списку кращих друзів. Через месенджер можна буде ділитися повідомленнями, фотографіями та відео, автоматично передавати дані місця розташування, швидкості та часу роботи смартфона від батареї.

Окремий додаток служитиме для обміну повідомленнями

Нагадаємо, що у травні Instagram припинив роботу над автономним месенджером Direct, який розроблявся з кінця 2017 року. Під час бета-тестів користувачам не подобалося перемикатися між Instagram і другим додатком, щоб відправити повідомлення. Попри цю невдачу, керівництво компанії, як і раніше, зацікавлене ​​в створенні месенджера.

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