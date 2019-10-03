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Компанія Chevrolet представила родстер Corvette Stingray

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Новинка отримала складний дах - фото 1
Новинка отримала складний дах

Автомобільна компанія Chevrolet анонсувала новий родстер Corvette Stingray. Вперше модель з таким кузовом отримала жорсткий верх замість м'якого – трансформація даху займає всього 16 секунд, і її можна активувати на швидкості до 48 кілометрів на годину.

Зовні родстер практично не відрізняється від варіанту з кузовом типу тарга, представленого в липні цього року. Відмінності – в двох обтічниках за сидіннями, які нагадують кожухи двигунів винищувачів, і скляній перегородці між салоном і кришкою моторного відсіку. Ця перегородка обладнана електроприводом і виконує функцію вітрозахисного екрану.

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Жорсткий дах складається за 16 секунд на швидкості до 48 кілометрів на годину. Замість гідравлічного приводу, на родстер Corvette Stingray вперше використовують електромотори – усього їх шість. Для більшої точності складаний механізм обладнаний датчиками положення. За замовчуванням дах пофарбований у колір кузова, але за доплату його можна забарвити в "металік" Carbon Flash – він же наноситься і на обтічники.

Компанія Chevrolet представила родстер Corvette Stingray - фото 359296
Компанія Chevrolet представила родстер Corvette Stingray - фото 359299

Ззаду в межах бази встановлений V8 6.2 потужністю 502 кінські сили і 637 Нм крутного моменту, поєднаний з восьмиступеневим преселективним "роботом" Tremec. У родстера інші налаштування амортизаторів і пружин, а також задній спойлер з пакета Z51 Performance, що дозволило добитися такого ж коефіцієнта аеродинамічного опору та динаміки розгону, як у випадку з кузовом тарга. Останній розганяється до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) менш, ніж за три секунди, а його максимальна швидкість складає 312 кілометрів на годину.

Компанія Chevrolet представила родстер Corvette Stingray - фото 359298
Компанія Chevrolet представила родстер Corvette Stingray - фото 359297

Виробництво родстерів Chevrolet Corvette Stingray почнеться в першому кварталі наступного року на заводі General Motors у Боулінг-Грін, штат Кентуккі. Керівництвом компанії оголошено, що такі спорткари будуть на 7500 доларів дорожчі за тарги.

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Джерело: Motor
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