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Mazda3 перетворили на дуже крутий спорткар

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Під капотом доопрацьованої Mazda3 350 кінських сил - фото 1
Під капотом доопрацьованої Mazda3 350 кінських сил

Mazda допрацювала нове покоління моделі Mazda3 для участі в гонках серії TCR. Хетчбек отримав форсований двигун і доопрацьовану зовнішність з величезним спойлером, більш "злим" капотом і розширеними колісними арками.

Під капотом Mazda3 TCR стоїть форсований чотирициліндровий турбомотор, потужність якого довели до позначки у 350 кінських сил. У парі з ним працює шестиступенева секвентальна коробка передач з підрульовими пелюстками.

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За всі роботи відповідала компанія Long Road Racing, яка доопрацювала "трійку" відповідно до усіх правил міжнародного регламенту TCR. Автомобіль отримав дозвіл брати участь в будь-якому з 36 класів гонки по всьому світу.

Дебютний заїзд хетчбека відбудеться в січні наступного року: "трійці" належить виступити на етапі IMSA Michelin Pilot Challenge, який пройде під час вік-енду гонки "24 години Дайтона".

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Нове покоління Mazda3 вперше представили публіці під час торішнього автосалону в Лос-Анджелесі. На українському ринку ціна японської автівки стартує з позначки 639 тисяч гривень за версію з 1,5-літровим двигуном та 120 "конячками" під капотом.

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Джерело: Motor
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