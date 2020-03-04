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Компанія BMW змінила логотип: фото

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Новий логотип BMW - фото 1
Новий логотип BMW / bmw

Німецький виробник автомобілів, мотоциклів і двигунів BMW оновив свій логотип. Автовиробник вирішив привернути таким чином увагу нової і молодої аудиторії. У компанії вважають, що новий логотип символізує відкритість і ясність.

Нова емблема позбулася чорного обідка. Нове лого з'явилося на шоу-карі Concept i4. "Новий логотип для нової ери", – йдеться в повідомленні в Instagram компанії.

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Компанія BMW змінила логотип: фото - фото 389956

У BMW відзначили, що останній логотип використовувався з 1997 року і він вже застарів. Новою емблемою сподіваються залучити більше молоді, що живе в "цифровому світі". Також старший віцепрезидент компанії Йенс Тімер додав, що логотип повинен символізувати відкритість і ясність.

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Джерело: bmw
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