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Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року від Укрпошти
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Протягом тижня українці обирали найкращу воєнну марку серед 10 варіантів. За переможну проголосували 197 814 українців. Яка марка стала лідером, дивіться нижче.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
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Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року – це марка "Русскій воєнний корабль, іді … !". За неї проголосували 197 814 українців.
На другому місці – марка "Вільні. Незламні. Непереможні". За неї проголосували 123 667 користувачів. На третьому – "Доброго вечора, ми з України!". Марка отримала 97 629 голосів.
За тиждень в опитуванні в Дії взяли участь понад 638 тисяч людей. Паралельно опитування проходило на сторінках Укрпошти та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського у соцмережах. Там проголосували понад 10 тисяч українців, йдеться в повідомленні.
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