Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року від Укрпошти

Протягом тижня українці обирали найкращу воєнну марку серед 10 варіантів. За переможну проголосували 197 814 українців. Яка марка стала лідером, дивіться нижче.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

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Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року – це марка "Русскій воєнний корабль, іді … !". За неї проголосували 197 814 українців.

На другому місці – марка "Вільні. Незламні. Непереможні". За неї проголосували 123 667 користувачів. На третьому – "Доброго вечора, ми з України!". Марка отримала 97 629 голосів.

За тиждень в опитуванні в Дії взяли участь понад 638 тисяч людей. Паралельно опитування проходило на сторінках Укрпошти та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського у соцмережах. Там проголосували понад 10 тисяч українців, йдеться в повідомленні.

Марка "Русскій воєнний корабль, іді … !" / Укрпошта

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