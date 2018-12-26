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Футболіст Шахтаря хоче стати українцем і грати за збірну

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Захисника "Шахтаря" лише один раз викликали в збірну - фото 1
Захисника "Шахтаря" лише один раз викликали в збірну / XSPORT.ua

Бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі хоче стати громадянином України і виступати за нашу збірну.

Про це повідомив ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

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"Цілком можливо, що вже найближчим часом Ісмаїлі прийме українське громадянство. Близькі до нього люди кажуть, що він серйозно розглядає цю можливість. Він дуже сподівався отримати виклик у збірну Бразилії, але, отримавши його, не був заявлений за збірну. Тому джерела кажуть, що Ісмаїлі готовий прийняти українське громадянство і конкурувати за місце у збірній України. Приклад Марлоса надихнув його", – розповів Циганик.

Варто відзначити, що захисника "Шахтаря" лише один раз викликали в збірну Бразилії в березні 2018 року, однак у товариських матчах проти збірних Росії та Німеччини на футбольне поле він так і не вийшов. Таким чином, захисник ще може одягнути футболку нашої збірної.

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Джерело: ua-football
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