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Колонка Echo нахабно підслуховує вас: Amazon влип у скандал
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Компанія Amazon заявляє, що розроблений нею голосовий помічник Alexa постійно навчається. Як з'ясувалося, своєю ерудицією програма завдячує не тільки просунутим алгоритмам штучного інтелекту, а й звичайним людям.
Видання Bloomberg опублікувало матеріал, у якому розповіло історію семи осіб, які працювали в Amazon на прослуховуванні фрагментів розмов, записаних розумними колонками Amazon Echo.
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За словами учасників інтерв'ю, в команді, що займається прослуховуванням, працюють як постійні співробітники Amazon, так і найняті за контрактом люди. В їх обов'язки входить прослуховування і розшифровка записів. Всі відпрацьовані фрагменти забезпечуються анотаціями та завантажуються в спеціальну програму.
За замовчуванням помічник активується за допомогою голосових команд Alexa, але користувач може встановити замість нього будь-яке інше слово. Для цього колонка постійно записує фрагменти аудіозаписів. Amazon заявляє, що записи не зберігаються, але свідчення сімох колишніх співробітників свідчать про зворотне.
Іноді колонка сама активує запис, помилково приймаючи за команду активації шум телевізора або нерозбірливо виголошену фразу. Все це теж записується, розшифровується та документується. Кожен співробітник щодня прослуховує понад тисячу записів і обробляє близько сотні фрагментів.
Blomberg вдалося зв'язатися з прес-службою Amazon. Представник компанії зазначив, що всі її співробітники дуже уважно ставляться до конфіденційності та безпеки персональних даних користувачів, а "екстремально мала" кількість повідомлень, оброблюваних командою співробітників, записується лише для того, щоб покращити взаємодію голосового помічника і власників колонки.
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