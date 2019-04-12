Google планує істотно спростити оновлення Android

Оновлення операційної системи Android – важлива частина екосистеми Google. Але через величезну кількість пристроїв важливі апдейти часом виходять нерегулярно, а користувачі не завжди стежать за "дорожньою картою" свого гаджета. З чуток, корпорація взялася усунути цю проблему.

Наразі операційна система від Google повідомляє користувача про вихід чергового OTA-оновлення. Але місце розташування налаштування сповіщень в меню телефону може варіюватися в залежності від виробника смартфона. В результаті виникає шанс пропустити важливий апдейт ОС, в тому числі той, що містить критичні виправлення – деякі користувачі навіть не знають, де шукати заповітну кнопку.

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Схоже, що Google взялася за розв'язання цієї проблеми для всіх пристроїв разом. Ентузіасти виявили в коді програми Google Play 14.5.52 згадку функції оновлення Android через фірмовий магазин додатків. Подробиці нової схеми отримання оновлень невідомі – імовірно, перевірка наявності патчів для цільового гаджета буде прив'язана до виділеної кнопки в інтерфейсі Google Play. Фактично, мова йде про зручний ярлик для аналогічного пункту меню самого пристрою.

Про наявність оновлення можна буде дізнатися з Google Play

Це може також означати, що Google прив'яже оновлення мобільної ОС до своїх сервісів, які в такому випадку стануть обов'язковим компонентом будь-якої збірки Android. Раніше корпорація вже була оштрафована Єврокомісією на 4,32 мільярда євро за звинуваченням у порушенні антимонопольних законів. Представники Google витік не прокоментували.

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