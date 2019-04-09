Блогер зруйнував популярний міф про зарядку смартфонів

Зарядка смартфона – не надзвичайно складний процес, але серед користувачів досі шириться безліч міфів про цю щоденну процедуру. Зруйнувати одну з популярних помилок взявся Девід Коген, експерт порталу TheUnlockr. У своєму відео він проаналізував швидкість зарядки сучасних гаджетів у різних умовах.

Предметом уваги блогера стало твердження власників смартфонів про збільшення швидкості зарядки при вимкненні пристрою. Щоб перевірити, чи так це насправді, в ролі "піддослідних" були обрані повністю розряджені флагманські гаджети iPhone XS Max і Huawei P30 Pro з комплектними зарядками.

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15 хвилин біля розетки в увімкненому стані додали акумулятору iPhone 9% заряду, апарат Huawei "набрав" 43% завдяки функції швидкої зарядки.

Друга частина експерименту проходила в тих же умовах, але вже після вимкнення смартфонів. Після 15 хвилин зарядки обидва піддослідних продемонстрували такі ж цифри: 9 і 43% заряду відповідно. Таким чином, увімкнення або вимкнення апаратів ніяк не вплинуло на процес зарядки.

На завершення ролика його автор зазначив, що єдиний "обмежувач" часу перебування гаджета біля розетки – це потужність його зарядного пристрою: в інших випадках видимого ефекту не дає навіть увімкнення режиму "В літаку".

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