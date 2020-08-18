Без клубної символіки та абонементів: ультрас Динамо оголосили бойкот

Фанати київського Динамо опублікували офіційну заяву щодо підтримки свого клубу в сезоні 2020/21. І хоча ультрас не припинять вболівати за свою команду, але через дії власників клубу тепер робитимуть це без звичних атрибутів.

Уже в п'ятницю, 21-го серпня, Динамо відкриє сезон 2020/21 матчем УПЛ проти Олімпіка, а проте трибуни, навіть якщо на них впустять уболівальників, не будуть звично майоріти клубною символікою.

До теми: Тренер Шахтаря прокоментував провал у півфіналі ЛЄ

В офіційній заяві ультрас "біло-синіх" WBC повідомили, що відмовляються від візуальної підтримки команди, поки Мірча Луческу тренує київське Динамо. "Ми не будемо повноцінно підтримувати команду під його керівництвом", – наголосили вболівальники.

За їхніми словами, дії керівництва клубу вказують на те, що їм абсолютно байдуже на вболівальників. "Поміркуйте самі: матч ставлять в робочий день на 17:00, за три дні до гри відсутня будь-яка інформація про квитки і взагалі невідомо, чи пускатимуть вболівальників на трибуни. До цього будь-яка інформація про товариські ігри в міжсезоння дивним чином приховувалась, не було навіть трансляцій", – висловлюють своє обурення фанати.

Ультрас Динамо оприлюднили свій план дій:

Ми продовжуємо ходити на кожен домашній матч, відвідувати виїзні ігри клубу і всюди нагадувати, до якого стану Суркіси довели Динамо Київ.

У новому сезоні абонементів на фанатські сектори не буде ! У них банально немає сенсу, враховуючи незрозумілу ситуацію з допуском глядачів на стадіони.

! У них банально немає сенсу, враховуючи незрозумілу ситуацію з допуском глядачів на стадіони. Наші сектори на НСК "Олімпійський" (41-43) та стадіоні "Динамо" (20-21) залишаються незмінними. Це наш дім! Шукайте квитки в касах та купляйте найдешевшої цінової категорії, коли глядачів почнуть пускати на трибуни.

Ми відмовляємось від візуальної підтримки клубу, прапорів, розтяжок та яскравих перформансів до того моменту, поки Мірча Луческу тренує київське Динамо . Ми не будемо повноцінно підтримувати команду під його керівництвом.

. Ми не будемо повноцінно підтримувати команду під його керівництвом. Ми закликаємо відмовитись від усього, що може приносити хоч якийсь прибуток клубу (наприклад, від покупок в офіційному магазині Динамо), поки їх ставлення до вболівальників не зміниться. Лише найдешевші квитки , щоб доносити свою позицію на стадіоні.

, щоб доносити свою позицію на стадіоні. Будьте пильними! Брати Суркіси вже не раз наймали тітушок для власних цілей та різного роду фізичних протистоянь з фанатами. Після презентації Луческу ці проплачені спортсмени вже були помічені на стадіоні. Завжди звертайте увагу на те, хто стоїть поряд.

Читайте також: Суркіс розповів, чого очікувати від співпраці Луческу з Динамо