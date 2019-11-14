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Домашній одяг, який дуже подобається чоловікам на жінках

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Домашній одяг для жінок - фото 1
Домашній одяг для жінок / solodka.store

Розповідаємо про домашній одяг, яка подобається чоловікам на жінках. Саме так варто одягатися, щоб зберегти гармонію та іскру у стосунках!

Шовк – воістину чарівна фактура, яка чудово впливає на чоловіків. Гарний шовковий халат або комплект з кокетливими шортами прикрашає будь-яку жінку, надихає чоловіка і знімає його втому після трудового дня. Крім того, у цієї тканини величезний потенціал для створення романтичного настрою.

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Однак, важливо розуміти, що чоловіки хоч і не тямлять у віяннях моди, вони при цьому вельми чутливі до тактильних відчуттів. Шовк має бути гладким і якісним, щоб зробити потрібний ефект.

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Комплекти з шортами. Останнім часом багато дівчат прагнуть і в стінах будинку виглядати стильно і привабливо. Для цього можна використовувати чарівні комплекти з сорочкою з англійським коміром і шортами високої посадки. Чоловіки позитивно відгукуються про такий наряд, адже він виглядає мило і вигідно підкреслює жіночу фігуру.

Домашній одяг, який дуже подобається чоловікам на жінках - фото 368174

Гетри. Чоловіки практично одноголосно сходяться у тому, що милі в'язані гетри виглядають набагато симпатичніше за шкарпетки. Тільки варто враховувати, що таку деталь краще поєднувати в образі з сукнею, а не з шортами.

Домашній одяг, який дуже подобається чоловікам на жінках - фото 368175

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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