Коли жінки та чоловіки досягають піку бажаності

Проаналізувавши безліч додатків для знайомств, соціологи зробили дивовижні висновки. Пік бажаності жінок досягається у 18 років, після чого неухильно знижується, а у чоловіків ця цифра становить 50 років.

Що робить будь-яку людину бажаною для інших? На це впливають її фізіологічні характеристики, освіта та вік, що не дивує. Однак соціологи зі США виявили на сайтах знайомств приголомшливі відмінності в рівні бажаності чоловіків і жінок, які пов'язані саме з віком.

І ще: Ось чому жінкам потрібно регулярно займатися сексом

Так, середньостатистична бажаність жінок починала падати після того, як представниці прекрасної статі перетинали 18-річну позначку. Вона знижувалася аж до 60 років, після чого знову починала виростати. У чоловіків рівень бажаності стабільно зростав до 50 років, після чого так само починав знижуватися. Це надзвичайно здивувало авторів дослідження.

Чоловіки ж залишаються бажаними до 50 років

"Віковий градієнт жіночої бажаності, поза всякими сумнівами, виявився для нас дивним, – пишуть дослідники. – Як в плані його стабільного зниження після 18 років, так і стосовно повторного зростання до 65 років. На перший погляд, подібне було складно пояснити, оскільки молоді жінки традиційно сприймаються більш бажаними. Ми також з'ясували, що на ступінь цієї самої бажаності значний вплив надає освіта. Хоча і тут існують гендерні відмінності. більш освічені чоловіки є і більш бажаними, натомість жінки, які не отримали вищої освіти, підходять більше".

Аналіз також показав, що користувачі сайтів знайомств воліють зустрічатися з кимось "не зі своєї ліги". Вони відправляють повідомлення потенційним партнерам, які приблизно на 25% більше бажані, ніж вони самі. При цьому майже жоден з користувачів не відправляв подібних пропозицій про знайомства комусь менше бажаному.

Читайте також: Ось що більшість жінок приховує від своїх чоловіків