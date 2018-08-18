Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Ось чому жінкам потрібно регулярно займатися сексом

  • 430
Найкраще це робити щодня - фото 1
Найкраще це робити щодня

Учені запевняють, що заняття сексом хоча б один раз на тиждень, навіть без оргазму, може уповільнювати старіння в жінок.

До такого висновку прийшли американські науковці, які виявили, що регулярний секс, навіть якщо він не приносить фізично відчутного задоволення, уповільнює скорочення довжини тіломерів (ділянки хромосом), а це допомагає відтермінувати старість, збільшуючи тривалість життя.

І ще: Найпопулярніші помилки у сексі, які притаманні чоловікам

Чим старшою людина стає, тим коротшими є тіломери. Саме тому клітини організму старіють та швидше помирають.

Регулярний секс продовжує тривалість життя жінок - фото 270937
Регулярний секс продовжує тривалість життя жінок

"Короткі тіломери є причинами дегенеративних вікових змін, дисфункції в тканинах і завчасної смерті. Секс може знизити негативний вплив стресу. Така модель реагування на стрес і зберігає тіломер", – пояснив Томаш Кабез де Баку з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Щоправда, поки не зрозуміло, чи продовжує секс тривалість життя чоловіків, але це не означає, що ним потрібно займатися рідко ;)

Читайте також: Ось що більшість жінок приховує від своїх чоловіків

Джерело: Mport
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461171
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Секс