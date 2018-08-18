Ось чому жінкам потрібно регулярно займатися сексом

Учені запевняють, що заняття сексом хоча б один раз на тиждень, навіть без оргазму, може уповільнювати старіння в жінок.

До такого висновку прийшли американські науковці, які виявили, що регулярний секс, навіть якщо він не приносить фізично відчутного задоволення, уповільнює скорочення довжини тіломерів (ділянки хромосом), а це допомагає відтермінувати старість, збільшуючи тривалість життя.

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Чим старшою людина стає, тим коротшими є тіломери. Саме тому клітини організму старіють та швидше помирають.

Регулярний секс продовжує тривалість життя жінок

"Короткі тіломери є причинами дегенеративних вікових змін, дисфункції в тканинах і завчасної смерті. Секс може знизити негативний вплив стресу. Така модель реагування на стрес і зберігає тіломер", – пояснив Томаш Кабез де Баку з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Щоправда, поки не зрозуміло, чи продовжує секс тривалість життя чоловіків, але це не означає, що ним потрібно займатися рідко ;)

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