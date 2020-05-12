Коли є лише 5 хвилин: 7 порад, які зроблять швидкий секс крутішим

Звичайно ж, більшість з вас віддадуть перевагу сексу без поспіху. Втім, бувають ситуації, коли страшно хочеться, а часу обмаль. До прикладу, перед роботою зранку. Саме для таких людей існує швидкий секс. І ми знаємо, як його зробити ще крутішим!

Плюнув, всунув і пішов. Звичайно ж, можна дещо брутально підійти до цього питання. Але ми рекомендуємо просто скористатися кількома нашими порадами, які допоможуть зробити швидкий секс яскравим і бурхливим.

До теми: 4 факти про клітор, які має знати кожен чоловік

1. Секстинг замість прелюдії

Щоб отримати максимальне задоволення від швидкого сексу, ви можете заздалегідь підготувати себе і свого партнера. Наприклад, за допомогою секстинг замість прелюдії! Напишіть йому повідомлення з натяками, увімкніть фантазію і уявіть, що саме ви хочете з ним зробити прямо зараз.

Замініть прелюдію секстингом

2. Повна участь тіла у ласках

Навіть якщо у швидкого сексу немає часу на прелюдію, не варто скупитися на ласки! Немає нічого еротичнішого, ніж пристрасні поцілунки. Притягніть партнера ближче до себе, потріться об нього, обхопіть його обличчя руками. Можна легко покусувати його або ляскати.

3. Брудна розмова

Говоріть партнеру приємні і "брудні" слова, поки не почнете задихатися від задоволення. А потім використовуйте перерву в ласках, щоб прошепотіти щось пристрасне на вухо.

Використовуйте брудні словечка

4. Розплющте очі

Ви, ймовірно, автоматично заплющуєте очі, аби сконцентруватися на процесі, але цього разу залиште їх розплющеними! Неймовірно приємно бачити, коли кохана людина збуджується з кожною хвилиною усе більше. Від цього посилиться і ваше збудження! Відмінна підготовка до хорошого швидкого сексу!

5. Лубрикант

Ви, ймовірно, вже досить збуджені для ривка. Якщо ні, не соромтеся використовувати лубриканти. Його нанесення може бути досить цікавим і зробить секс значно приємним.

Не забувайте про лубрикант

6. Секс-іграшки

Якщо ви вдома, дістаньте вібратор з тумбочки і "долучіть" його до любовної гри. Він допоможе вам довести партнерку до кульмінації, якщо часу дуже і дуже мало.

7. Поверхня, що вібрує

І якщо зараз працює пральна машина, чому б не сісти на неї і не скористатися її вібрацією? Спробуйте, і вам сподобається. Головне – не завалити її у поривах пристрасті.

Скористайтесь вібрацією пральної машини

Читайте також: 7 причин займатися сексом вранці, а не ввечері