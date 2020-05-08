4 факти про клітор, які має знати кожен чоловік

Сумно, але факт: у знаннях про клітор досі є великі прогалини – навіть у жінок. Що вже говорити про чоловіків, які постійно намагаються знайти міфічну точку G, аби задовольнити свою кохану. Розповімо вам кілька цікавих фактів про клітор, які вас вразять!

Клітор необхідний для повноцінного статевого життя. Погано, що досі багато чоловіків не знають, де його знайти або як з ним поводитися. Ще гірше, що багато жінок взагалі не знають власне тіло й особливо клітор. Це велике упущення з точки зору сексуального життя і задоволення. Спробуймо вирішити цю проблему разом!

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1. Клітор значно більший, ніж здається

Те, що ми бачимо зовні – всього лише верхівка айсберга. Значно більша частина прихована всередині. Клітор не має нічого спільного з горохом, а за структурою більше нагадує дзвіночок. Своїми ніжками клітор охоплює статеві губи і стимулюється під час вагінального сексу. Оргазм, викликаний проникненням, у результаті обумовлений стимуляцією нервових волокон клітора.

2. Клітор і пеніс мають багато спільного

Ті, хто нічого не знають про клітор, вважають, що жінкам пощастило менше, ніж чоловікам, оскільки їхня точка задоволення дуже мала. Але якщо подивитися на структуру клітора, стає ясно: у клітора і статевого члена багато спільного. У обох є головка, крайня плоть, яка захищає їх, і в обох є еректильна тканина. Під час сексу вони наливаються кров'ю і набухають. Як і статевий член, клітор також збільшується при сексуальному збудженні.

Клітор і пеніс мають більше спільного, ніж ви думаєте

3. Клітор – це суперорган

Клітор – це справжній супергерой насолоди: жодна інша частина тіла не є такою чутливою. Причиною цього є надзвичайно висока щільність нервових волокон. 8000 нервових закінчень викликають справжній вибух почуттів у жіночому мозку, коли стимулюється клітор. Це робить клітор чутливішим, ніж язик і навіть статевий орган.

4. Чутливий і вразливий

Тисячі нервових закінчень, які з'єднані в кліторі, можуть принести не тільки задоволення, але і неприємні відчуття. Через них клітор може стати делікатним, тому необхідна акуратна стимуляція. М'які дотики або вібрації значно кращі, ніж жорстке тертя.

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