Останній дзвоник 2019 в Україні: дата, коли буде свято в школі

Останній дзвоник 2019 в українських школах цьогоріч відбудеться наприкінці травня. Оскільки дата святкування відома, то батьки та учні вже готуються до урочистих подій. Дізнайтеся, коли саме буде останній дзвоник цьогоріч!

Останній дзвоник для учнів 9-х та 11-х класів символізує прощання з дитинством. Також це остання нагода добре відпочити перед стартом вступної кампанії.

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Дата, коли буде Останній дзвінок 2019

За традицією останній дзвінок для випускників пролунає в останню п'ятницю весни. Цьогоріч цей день припадає на 24 травня. До цього часу вже розпочнеться ЗНО: 21 і 23 травня пройдуть перші тестування з математики та української мови і літератури.

Свято останнього дзвоника стане для випускників можливістю перепочити перед продовженням складання тестів з ЗНО.

Останній дзвоник 2019 відбудеться 24 травня

Випускний 2019: дата вручення атестатів

Дата проведення випускного 2019 припадає на суботу після закінчення ЗНО – 22 червня. У цей день випускники можуть розслабитися перед вибором навчального закладу та вступом. Прощатися з дитинством треба так, аби запам'ятати цей день!

Зауважте, що на офіційному рівні дата випускного вечора не встановлена, тому навчальний заклад може на власний розсуд обрати, коли буде випускний – від 24 травня до 23 червня. Ще один варіант – поєднати випускний та останній дзвоник.

Випускний 2019 буде 22 червня

Бажаємо усім випускникам чудово провести час та вступити до омріяного навчального закладу!

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