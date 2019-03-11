На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Великий піст 2019 – календар харчування: страви на кожен день
-
- 8
Від 11 березня і до 27 квітня триватиме Великий піст. Протягом 48 днів віряни будуть дотримуватися особливого харчування. Дізнайтеся, від чого потрібно відмовитися, а що можна їсти у Великий піст.
Під час посту українці будуть очищуватися духовно та тілесно до Великодня. У цей час віряни дотримуються особливого рослинного харчування. Окрім того, що не можна вживати в їжу м'ясо та м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, яйця, ще потрібно зважити на календар харчування. Дозволяється їсти каші, фрукти та овочі.
І ще: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв, які можна їсти
Що можна їсти у Великий піст 2019
Головне правило посту – не зловживайте. Якщо можна їсти фрукти, то це не означає, що потрібно об'їдатися апельсинами та бананами. Ваша їжа повинна бути просто, але задля здорового балансу харчових речовин та мінералів, не забувайте про різноманітність. Також не зловживайте спеціями, прянощами, цукром та сіллю. Смажена їжа теж не рекомендована в піст, надайте перевагу паровій чи грильованій їжі.
Основа вашого пісного харчування: овочі та фрукти. Відварюйте, тушкуйте, запікайте на пергаменті та у рукаві. Морква, картопля, буряк, батат, капуста, помідори, огірки, кукурудза, горошок, гриби. Не забувайте про заморожені продукти на кшталт шпинату, стручкової квасолі. До раціону також додайте консервовані баклажани або кабачки. З фруктів купуйте яблука, банани, апельсини, памело, грейпфрути, гранати, ананаси.
Каші теж мають бути у вашому меню, щоб організм насичувався, мав достатньо енергії та не відчував голоду. Готувати їх потрібно на воді й без масла, адже молочні продукти не можна вживати. Ви можете спробувати альтернативу тваринному молоку – рослинне молоко. Кокосове, соєве, вівсяне, гречане, мигдалеве – зараз у магазинах продається багато видів такого молока, яке можна у піст.
Не хвилюйтеся, що не зможете вживати достатньо білка. По-перше, науковці довели, що організму людини не потрібно так багато білка, як всі думають. По-друге, багато рослинного білка є в сої, горіхах та бобових. Їжте квасолю та сочевицю і не буде проблем з білком.
Великий піст: календар харчування
11-17 березня: 1 седмиця Великого посту
11 березня 2019 року, понеділок: суворий піст, жодної їжі.
12 березня 2019 року, вівторок: тільки хліб та вода.
13 березня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.
14 березня 2019 року, четвер: жодної їжі.
15 березня 2019 року, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.
16 березня 2019 року, субота: гаряча їжа з рослинною олією.
17 березня 2019 року, неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино.
18 - 24 березня: 2 седмиця Великого посту
18 березня 2019 року, понеділок: тільки сира їжа без олії.
19 березня 2019 року, вівторок: гаряча їжа без олії.
20 березня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.
21 березня 2019 року, четвер: гаряча їжа без олії.
22 березня 2019 року, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.
23 березня 2019 року, субота: гаряча їжа з рослинною олією.
24 березня 2019 року, неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино.
25 - 31 березня: 3 седмиця Великого посту
25 березня 2019 року, понеділок: тільки сира їжа без олії.
26 березня 2019 року, вівторок: гаряча їжа без олії.
27 березня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.
28 березня 2019 року, четвер: гаряча їжа без олії.
29 березня 2019 року, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.
30 березня 2019 року, субота: гаряча їжа з рослинною олією.
31 березня 2019 року, неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино.
1 - 7 квітня: 4 седмиця Великого посту
1 квітня 2019 року, понеділок: тільки сира їжа без олії.
2 квітня 2019 року, вівторок: гаряча їжа без олії.
3 квітня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.
4 квітня 2019 року, четвер: гаряча їжа без олії.
5 квітня 2019 року, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.
6 квітня 2019 року, субота: гаряча їжа з рослинною олією.
7 квітня 2019 року, неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино.
8 - 14 квітня: 5 седмиця Великого посту
8 квітня 2019 року, понеділок: тільки сира їжа без олії.
9 квітня 2019 року, вівторок: гаряча їжа без олії.
10 квітня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.
11 квітня 2019 року, четвер: гаряча їжа без олії.
12 квітня 2019 року, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.
13 квітня 2019 року. субота: гаряча їжа з рослинною олією.
14 квітня 2019 року, неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино.
15 - 21 квітня: 6 седмиця Великого посту
15 квітня 2019, понеділок: тільки сира їжа без олії.
16 квітня 2019, вівторок: гаряча їжа без олії.
17 квітня 2019, середа: тільки сира їжа без олії.
18 квітня 2019, четвер: гаряча їжа без олії.
19 квітня 2019, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.
20 квітня 2019, субота: гаряча їжа з рослинною олією.
21 квітня 2019 року, Вербна неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино, рибу та морепродукти.
22 - 27 квітня: Страсна седмиця
22 квітня 2019 року, понеділок: тільки сира їжа без олії.
23 квітня 2019 року, вівторок: гаряча їжа без олії.
24 квітня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.
25 квітня 2019 року, четвер: гаряча їжа без олії.
26 квітня 2019 року, п'ятниця: жодної їжі.
27 квітня 2019 року, субота: гаряча їжа з рослинною олією.
28 квітня 2019 року, Великодня неділя: будь-яка їжа.
Читайте також: Тефтелі, які можна навіть в піст: простий рецепт
-
21:23Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі
-
21:13Боляче дивитися: жоден смартфон Galaxy S10 не пройшов перевірку падіннями
-
20:52Сестра Beyonce зняла кліп на свою пісню
-
20:43Бездомна собака з Непалу підкорила Гімалаї та встановила світовий рекорд
-
20:33Великий піст 2019 – календар харчування: страви на кожен день
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
20:21Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв
-
20:15Школа: Випускний – 9, 10 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
-
20:13Сексуально та спортивно: дивіться новий рекламний ролик Agent Provocateur
-
19:55Як правильно перевести пластикові вікна у режим літо/зима
-
19:43Дієтологи розповіли, як часто потрібно їсти рибу
-
19:20Чому ми спимо, висунувши ногу з-під ковдри
-
19:14Французи представили перший у світі "розумний" велосипед
-
18:50Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:42Qantas Airlines відмовиться від пластикового посуду на своїх рейсах
-
18:25Скільки Катар заплатив за право провести ЧС-2022 з футболу: сума зашкалює
-
18:13Сексологи виявили у жінок 8 типів оргазмів
-
18:00Афіша Києва: ТОП 5 подій, які варто відвідати у другій половині березня
-
17:52Чому коти так люблять дивитися телевізор
-
17:43З'явився додаток, який може прибрати небажаних туристів з ваших фото
-
17:22Тренер Ліги сміху похвалився схудлою дружиною
-
17:12Black Shark 2 – найпотужніший смартфон на ринку: результати вражають
-
16:57Дивіться, як кросовер Aston Martin DBX дрифтує за полярним колом
-
16:29Емілія Кларк прокоментувала свої оголення в Грі престолів
-
20:21Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв
-
15:13iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
-
13:13Анекдоти про похмілля: веселі жарти, які допоможуть пережити понеділок
-
12:10Серіал Кріпосна 2 сезон: дата, коли вийде продовження драми СТБ
-
10:15Сучасні пісні: найкраща поп-музика за тиждень для вдалого дня
-
07:55Експерти розповіли, як підготувати авто до весни
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 10 березня
-
21:50Голос країни 9 сезон 8 випуск: хто покинув проект після перших вокальних боїв
-
20:43KAZKA вперше відповіла на критику виступу на Нацвідборі
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
-
15:27Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:22Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня, які варто почути
-
08:31Шедеври фотомистецтва: National Geographic обрав кращі фото з Instagram
-
07:05Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами
- 09 березня
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
-
17:32Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
21:29Названі претенденти на звання Автомобіль року
-
21:00Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
16:58У 8 березня є свої стандарти: Потап зачитав реп для українок
-
14:14Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами