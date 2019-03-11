Великий піст 2019 – календар харчування: страви на кожен день

Від 11 березня і до 27 квітня триватиме Великий піст. Протягом 48 днів віряни будуть дотримуватися особливого харчування. Дізнайтеся, від чого потрібно відмовитися, а що можна їсти у Великий піст.

Під час посту українці будуть очищуватися духовно та тілесно до Великодня. У цей час віряни дотримуються особливого рослинного харчування. Окрім того, що не можна вживати в їжу м'ясо та м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, яйця, ще потрібно зважити на календар харчування. Дозволяється їсти каші, фрукти та овочі.

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Що можна їсти у Великий піст 2019

Головне правило посту – не зловживайте. Якщо можна їсти фрукти, то це не означає, що потрібно об'їдатися апельсинами та бананами. Ваша їжа повинна бути просто, але задля здорового балансу харчових речовин та мінералів, не забувайте про різноманітність. Також не зловживайте спеціями, прянощами, цукром та сіллю. Смажена їжа теж не рекомендована в піст, надайте перевагу паровій чи грильованій їжі.

Основа вашого пісного харчування: овочі та фрукти. Відварюйте, тушкуйте, запікайте на пергаменті та у рукаві. Морква, картопля, буряк, батат, капуста, помідори, огірки, кукурудза, горошок, гриби. Не забувайте про заморожені продукти на кшталт шпинату, стручкової квасолі. До раціону також додайте консервовані баклажани або кабачки. З фруктів купуйте яблука, банани, апельсини, памело, грейпфрути, гранати, ананаси.

У піст можна їсти фрукти на овочі

Каші теж мають бути у вашому меню, щоб організм насичувався, мав достатньо енергії та не відчував голоду. Готувати їх потрібно на воді й без масла, адже молочні продукти не можна вживати. Ви можете спробувати альтернативу тваринному молоку – рослинне молоко. Кокосове, соєве, вівсяне, гречане, мигдалеве – зараз у магазинах продається багато видів такого молока, яке можна у піст.

Не хвилюйтеся, що не зможете вживати достатньо білка. По-перше, науковці довели, що організму людини не потрібно так багато білка, як всі думають. По-друге, багато рослинного білка є в сої, горіхах та бобових. Їжте квасолю та сочевицю і не буде проблем з білком.

Великий піст: календар харчування

11-17 березня: 1 седмиця Великого посту

11 березня 2019 року, понеділок: суворий піст, жодної їжі.

12 березня 2019 року, вівторок: тільки хліб та вода.

13 березня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.

14 березня 2019 року, четвер: жодної їжі.

15 березня 2019 року, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.

16 березня 2019 року, субота: гаряча їжа з рослинною олією.

17 березня 2019 року, неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино.



18 - 24 березня: 2 седмиця Великого посту

18 березня 2019 року, понеділок: тільки сира їжа без олії.

19 березня 2019 року, вівторок: гаряча їжа без олії.

20 березня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.

21 березня 2019 року, четвер: гаряча їжа без олії.

22 березня 2019 року, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.

23 березня 2019 року, субота: гаряча їжа з рослинною олією.

24 березня 2019 року, неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино.

У деякі дні посту можна їсти тільки сирі фрукти та овочі без олії.

25 - 31 березня: 3 седмиця Великого посту

25 березня 2019 року, понеділок: тільки сира їжа без олії.

26 березня 2019 року, вівторок: гаряча їжа без олії.

27 березня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.

28 березня 2019 року, четвер: гаряча їжа без олії.

29 березня 2019 року, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.

30 березня 2019 року, субота: гаряча їжа з рослинною олією.

31 березня 2019 року, неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино.



1 - 7 квітня: 4 седмиця Великого посту

1 квітня 2019 року, понеділок: тільки сира їжа без олії.

2 квітня 2019 року, вівторок: гаряча їжа без олії.

3 квітня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.

4 квітня 2019 року, четвер: гаряча їжа без олії.

5 квітня 2019 року, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.

6 квітня 2019 року, субота: гаряча їжа з рослинною олією.

7 квітня 2019 року, неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино.

У деякі дні посту можна їсти гарячу їжу з рослинною олією.

8 - 14 квітня: 5 седмиця Великого посту

8 квітня 2019 року, понеділок: тільки сира їжа без олії.

9 квітня 2019 року, вівторок: гаряча їжа без олії.

10 квітня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.

11 квітня 2019 року, четвер: гаряча їжа без олії.

12 квітня 2019 року, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.

13 квітня 2019 року. субота: гаряча їжа з рослинною олією.

14 квітня 2019 року, неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино.



15 - 21 квітня: 6 седмиця Великого посту

15 квітня 2019, понеділок: тільки сира їжа без олії.

16 квітня 2019, вівторок: гаряча їжа без олії.

17 квітня 2019, середа: тільки сира їжа без олії.

18 квітня 2019, четвер: гаряча їжа без олії.

19 квітня 2019, п'ятниця: тільки сира їжа без олії.

20 квітня 2019, субота: гаряча їжа з рослинною олією.

21 квітня 2019 року, Вербна неділя: гаряча їжа з рослинною олією, можна вино, рибу та морепродукти.

21 квітня у Вербну неділю можна їсти рибу та морепродукти.

22 - 27 квітня: Страсна седмиця

22 квітня 2019 року, понеділок: тільки сира їжа без олії.

23 квітня 2019 року, вівторок: гаряча їжа без олії.

24 квітня 2019 року, середа: тільки сира їжа без олії.

25 квітня 2019 року, четвер: гаряча їжа без олії.

26 квітня 2019 року, п'ятниця: жодної їжі.

27 квітня 2019 року, субота: гаряча їжа з рослинною олією.

28 квітня 2019 року, Великодня неділя: будь-яка їжа.

28 квітня, після закінчення посту, можна їсти будь-яку їжу.

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