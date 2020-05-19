Автоцивілка в додатку ДІЯ: відповіді на найпоширеніші запитання водіїв

Уже понад тиждень у додатку державних онлайн-послуг "Дія" доступний страховий поліс для авто. Де знайти автоцивілку, чому вона не підтягується та як перевірити її дійсність — підготували для вас відповіді на головні питання.

Українські водії можуть знайти повний комплекс "Дії": посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілку. Страховку можна перевірити з будь-якого смартфона, де встановлений додаток. Якщо поліс дійсний – у меню техпаспорта з'явиться рожевий рядок "страховий поліс дійсний", якщо недійсний – то жовтий.

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Автори "Дії" дали відповіді на топ питань про автоцивілку в додатку.

Де знайти автоцивілку?

Страховка не є самостійним документом, тому доступна в меню картки вашого техпаспорта.

Чи дійсна страховка в Дії?

Рожева стрічка – дійсна, жовта – не дійсна.

Про юридичну силу

Визначена Постановою КМУ № 956 від 23 жовтня 2019 року.

Поліс є, а в Дії нема

Оновіть мобільний застосунок. Доступна версія 1.7.3.

У кого відображається страховка?

Тільки у власників автомобілів.

Якщо ви власник, а страховки немає – перевірте, чи є поліс в реєстрі МТСБУ

Документ міг не підвантажитися, якщо є помилки в номерному знаку під час внесення договору в реєстр. Зверніться до страхової для перевірки або виправлення.

Паперовий поліс страхування додається протягом кількох днів в базу МТСБУ. Електронний договір одразу з'являється в базі.

Відображається інший ваш поліс?

Дія показує той, який оформили пізніше від інших.

Чому відображаються неповні дані полісу?

Відображаються тільки відкриті дані договору, що допоможуть зрозуміти, чи дійсний поліс. Обмеження пов'язані з безпекою комерційних та персональних даних.

Чи відображаються договори міжнародного страхування "Зелена картка"?

Ні, тільки поліс, який діє в Україні.

Як сконтактувати зі страховою компанією?

Номер страхової компанії вказаний у полісі. Їх можете знайти на сайті МТСБУ.

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