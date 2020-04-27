Які нові обов'язкові правила чекають авіапасажирів після карантину

Тепер, готуючись до подорожі, у перелік обов'язкових документів та засобів туристу варто додати нові позиції. Дізнайтеся, які зміни та нововведення готуються для авіапасажирів у 2021 році.

В аеропорт мандрівників пускатимуть тільки з обов'язковим набором захисних засобів – в масках, рукавичках, з санітайзером і "імунним паспортом". У документі потрібна відмітка про відсутність вірусу. Перед посадкою пасажиру доведеться пройти через дезінфекційний тунель і термальний сканер, який визначить температуру тіла. Багаж також буде продезінфікований.

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Фахівці попереджають, що пасажирам доведеться неухильно дотримуватися дистанції. Це стосується як черг біля "гейтів", так і очікування в кріслах. Швидше за все, після запуску регулярного авіасполучення на борту мандрівники вже не зможуть розважити себе журналами та газетами, які раніше клали в спинки сидінь. Їхнє місце займуть дезінфікуючі серветки. Крім того, якщо пасажир почне кашляти перед посадкою на борт, його навряд чи допустять в літак.

Експерти також розповіли, з чим авіапасажири можуть зіткнутися вже в кінці 2020 року. У майбутньому в багатьох країнах світу буде організовано спеціальне відомство, відповідальне за здоров'я людей в аеропортах і авіаційному транспорті. Крім цього, після закінчення спалаху COVID-19 на борту літаків, особливо на далеких маршрутах, з'являться фахівці, що відповідають за чистоту салону. А в аеропортах планується встановити безконтактні кіоски. Вони допоможуть отримати посадочні талони за допомогою сканування коду або голосових команд.

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