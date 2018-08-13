Коли в Україні послабиться спека

До кінця тижня в країну повернуться дощі, а температура повітря трохи опуститься.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже з 15 серпня температура поступово знизиться, а у деяких областях пройдуть дощі.

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"14 серпня в Україні очікується суха спекотна погода з температурою повітря +29+34 градуси. У Києві Маковій буде сухим сонячним та спекотним, до +30+32 градусів. Що далі по тижню? 15 серпня майже скрізь все те саме, сухі +30+35 градусів, лише на Заході подощить та впаде спека до +24+29 градусів. 16 серпня спека здасть позиції ще й на Півночі", – наголосила синоптик.

А от на сході, півдні та більшості центральних областей спека до +30-35 втримається до кінця тижня. У Києві ж 14-15 серпня сухо та тепло до +32, а з 16 серпня дощі та зниження температури до +25+28.

"З 17 серпня і до Спаса в Києві буде сухо та тепло, +26+29 градусів. У кого тривало пектиме – Південь, Схід, Центр – посилення пожежної небезпеки", – підсумувала Діденко.

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