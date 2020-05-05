Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Що найчастіше купують українці онлайн під час карантину

  • 16
Онлайн покупки - фото 1
Онлайн покупки / vokrugsveta

В умовах карантину українці масово перейшли на покупки онлайн. Що ж замовляють люди й з яких сайтів найчастіше?

Aliexpress очолює рейтинг закордонних інтернет-магазинів в Україні, про це йдеться в пресрелізі компанії "Нова пошта".

І ще: В OLX розповіли, що українці купують на карантині

У квітні 2020 року кількість замовлень з Aliexpress зросла на 28% в порівнянні з квітнем минулого року. За 1 квартал 2020 року "Нова пошта Глобал" доставила тільки літаками понад 1 тис. тонн товарів з Китаю і США. Зазначається, що розмір середнього чека на Aliexpress виріс з 6,6 долара до 11,6 долара. Серед замовлень українців збільшилася кількість захисних засобів і товарів медичного призначення: маски, респіратори, термометри та ін.

Найпопулярнішими категоріями товарів залишаються чохли для телефонів, кабелі, зарядні пристрої, одяг, взуття, білизна і БАДи. Наступними після Aliexpress за популярністю серед українців є американські онлайн-магазини: iHerb, Ebay, Amazon і 6 p.m. Найактивнішими покупцями з-за кордону залишаються мешканці великих міст: Києва, Харкова, Одеси, Дніпра і Львова.

Aliexpress - фото 402165
Aliexpress

Читайте також: У американців під час карантину змінилися смаки: які продукти найбільше купують у США

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 2291
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1688
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 41380
Загрузка...
Новини