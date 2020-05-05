Що найчастіше купують українці онлайн під час карантину

В умовах карантину українці масово перейшли на покупки онлайн. Що ж замовляють люди й з яких сайтів найчастіше?

Aliexpress очолює рейтинг закордонних інтернет-магазинів в Україні, про це йдеться в пресрелізі компанії "Нова пошта".

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У квітні 2020 року кількість замовлень з Aliexpress зросла на 28% в порівнянні з квітнем минулого року. За 1 квартал 2020 року "Нова пошта Глобал" доставила тільки літаками понад 1 тис. тонн товарів з Китаю і США. Зазначається, що розмір середнього чека на Aliexpress виріс з 6,6 долара до 11,6 долара. Серед замовлень українців збільшилася кількість захисних засобів і товарів медичного призначення: маски, респіратори, термометри та ін.

Найпопулярнішими категоріями товарів залишаються чохли для телефонів, кабелі, зарядні пристрої, одяг, взуття, білизна і БАДи. Наступними після Aliexpress за популярністю серед українців є американські онлайн-магазини: iHerb, Ebay, Amazon і 6 p.m. Найактивнішими покупцями з-за кордону залишаються мешканці великих міст: Києва, Харкова, Одеси, Дніпра і Львова.

Aliexpress

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