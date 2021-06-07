Коли спіймав сусіда на гарячому: кумедне відео

Стосунки між сусідами часто стають темою для жартів і комедійних фільмів, бо спокійно вжитися поряд буває складно. Але цей сусід перевершив всіх!

На платформі Reddit користувач з ніком wonderpeejay поділився кумедним відео з подвір'я, яке стрімко підіймається у тренди. За лічені години допис зібрав майже 15 тисяч балів та понад сотню коментарів.

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"Упіймав мого сусіда на крадіжці...погладжувань через паркан від Реби", – відзначив автор. Не важко здогадатись, що Реба – це собака, який знайшов спосіб отримувати удвічі більше уваги від людей. Все ж, таку дірку у паркані не обов'язково закривати, бо вона дає можливість підняти настрій і сусідам, і домашньому улюбленцю. Як додали коментатори, це ідеальний злочин, де ніхто не постраждав.

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