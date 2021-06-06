Музиканти перетворили мем з м'явкаючим котом на справжній хіт: слухайте онлайн

Коти – справжнє джерело мемів. Тож не дивно, що музиканти з різних куточків світу перетворили м'явкання кота на пісню Alugalug Cat. Сам же пухнастик став зіркою мережі у травні, коли в тіктоку з'явився ролик з ним. Кіт загрозливо дивиться на людину, а також голосно м'явкає.

Музикант The Kiffness з ПАР побачив потенціал у мемному м'явканні та наклав на цей звук біти та бас, а також придумав текст пісні. Своє творіння він, звичайно ж, виклав у мережі.

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Але спочатку вивчаймо слова пісні, щоб розуміти, про що йдеться.

Я – людина, ти – кіт.

Ми створюємо музику, і це факт.

Мені ненависно чути тебе кричущим від страху,

Але не хвилюйся, я з тобою.

Ти продовжуєш виконувати солодкі мелодії.

Те, що часом лякає тебе, може звільнити

Я знаю, що в глибині душі тобі боляче.

Але в темряві ти можеш знайти дивовижні штуки.

Після успіху в тіктоку та на ютубі (ролики набрали мільйони переглядів, а також сотні та десятки тисяч лайків) The Kiffness випустив повну версію треку.

На цьому слава Alugalug Cat не зупинилася. Трек помітили інші музиканти та почали записувати дуети. Дуети записали скрипалька Аманда Барбалья з Бразилії, укулеліст Крістов Грон з Чехії, флейтистка Ксенія Хоменко та інші.

The Kiffness також виклав пісню на стрімінговій платформі Spotify.

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