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Коли реально застряг у проблемах: епічне фото, яке показує батьківство
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У мережі не можуть втримати емоцій від епічного знімка хлопчика, який стикнувся з серйозними проблемами. Здається, у такі моменти батьки починають сміятись крізь сльози.
На платформі Reddit користувач з ніком dudewheresmycobb поділився кумедним фото, яке швидко підкорює мережі. За короткий час воно зібрало понад 23 тисячі переглядів та більш як 200 коментарів. А все тому, що на кадрі можна побачити маленького хлопчика, який "застряг" і ридає.
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Коментатори ж почали жартувати, що так виглядають більшість їхніх проблем збоку, а також співчувати малюку, який так драматично переймається тим, що не може вибратись з коробки.
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