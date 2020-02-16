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Коли реально застряг у проблемах: епічне фото, яке показує батьківство

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Будні батьків - фото 1
Будні батьків

У мережі не можуть втримати емоцій від епічного знімка хлопчика, який стикнувся з серйозними проблемами. Здається, у такі моменти батьки починають сміятись крізь сльози.

На платформі Reddit користувач з ніком dudewheresmycobb поділився кумедним фото, яке швидко підкорює мережі. За короткий час воно зібрало понад 23 тисячі переглядів та більш як 200 коментарів. А все тому, що на кадрі можна побачити маленького хлопчика, який "застряг" і ридає.

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Коментатори ж почали жартувати, що так виглядають більшість їхніх проблем збоку, а також співчувати малюку, який так драматично переймається тим, що не може вибратись з коробки.

He's "Stuck". from r/KidsAreFuckingStupid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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