Як собака зустрічав астронавтку, яку не бачив майже рік: зворушливе відео

Американська астронавтка Христина Кох опублікувала в Twitter відео свого повернення додому і зустрічі з собакою. Жінка перебувала в космосі 328 днів. Зворушливий ролик набрав мільйони переглядів у мережі.

На кадрах видно, як собака перебуваючи у передчутті зустрічі з господинею, шкребе лапами вхідні двері, і неймовірно радіє. Коли двері нарешті відкрили, вихованець миттю вибіг до Христини. Судячи з реакції, він ще довго не міг повірити в її повернення.

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"Не впевнена, хто з нас був схвильований більше. Рада, що вона пам'ятає мене через рік!" – написала під відео астронавтка.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn — Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020

Христина Кох є рекордсменом за тривалістю космічного польоту серед жінок. Вона почала працювати на МКС 14 березня 2019 року і повинна була провести в космосі пів року. Пізніше NASA продовжило її місію, щоб зібрати більше даних про наслідки тривалого космічного польоту.

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