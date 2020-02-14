Чоловік в літаку простими рухами помстився сусідці: епічне відео

На рейсі Новий Орлеан – Шарлотт авіакомпанії American Airlines стався курйозний інцидент. Мандрівниця Венді Вільямс відкинула спинку сидіння, чим викликала дискомфорт у чоловіка, який сидів позаду неї. Той, у свою чергу, вирішив помститися пасажирці. Дивіться на відео, як все було.

Жінка розповіла, що коли вона вперше відкинула спинку сидіння, чоловік попросив повернути його у вихідне положення на час обіду. Коли він доїв, жінка знову розклала крісло, проте сусід знову попросив цього не робити. Жінка відмовилася. Тоді американець вирішив помститися і почав бити кулаком в спинку її крісла. Очевидці зняли інцидент на відео.

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@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times - HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu — wendi (@steelersfanOG) February 9, 2020

Думка користувачів мережі розділилася. Дехто вважає, що жінка поступила правильно, адже купила квиток на літак так само, як і її сусід. Інші ж підтримують пасажира і вважають, що Вільямс повинна поважати інших.

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