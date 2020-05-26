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Коронавірус Карантин

Дівчина показала, як проводить карантин з котом: відео

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Таймлапс з котом на карантині - фото 1
Таймлапс з котом на карантині

Пандемія коронавірусу змусила чимало країн ввести карантин, тож люди перейшли на роботу з дому, а також почали звикати до нового ритму в самоізоляції. А головна героїня цього відео чесно показала, як проходять її карантинні будні з котом, і стала зіркою мережі.

На платформі gfycat з'явився кумедний таймлапс дівчини з котом, який стрімко став вірусним. Всього за два дні ролик зібрав понад 590 тисяч переглядів, а також сотні поширень в різних соцмережах.

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А все тому, що на відео можна побачити традиційний день білявки в самоізоляції. Спершу вона гра в ігри на планшеті, а тоді вирішує подрімати. Компанію їй складає вірний кіт, який завжди за сон. Коментатори ж не втримались від зауважень, мовляв, ролик точно змонтовано і повинні бути вирізані моменти, коли домашній улюбленець вирішує пробігтись квартирою посеред ночі з дикими звуками або спати прямісінько на обличчі своєї господині. Здається, мало хто повірив у такого вихованого пухнастика. Але цей таймлапс виявився дуже життєвим для багатьох людей в самоізоляції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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