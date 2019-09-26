Чоловіки чи жінки: хто почувається щасливішим після розлучення

Британське видання The Time вирішило дослідити, кому краще живеться після розлучення: чоловікам або жінкам. Для цього вони опитали 1060 добровольців (середній вік – 54 роки), які колись у житті розлучалися.

Дослідники поставили респондентам 30 запитань, які стосувалися сімейного життя, а також того, що ж стало причиною розлучення. Чим же закінчилося опитування?

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Виявилося, що розлучення значно позитивніше впливало на жінок, ніж для чоловіків. 53% респонденток і лише 32% респондентів заявили, що почуваються щасливішими після розірвання шлюбу.

Цікаво, що чоловіки часто супроводжують тему розлучення такими словами: "невдача", "провал", "розчарування". Натомість жінки називали це "святом", "захопленням", а також "підйомом".

На жінок розлучення впливає позитивніше, ніж на чоловіків

Також 61% жінок і 47% чоловіків запевнили, що "на волі" їм значно краще та спокійніше, і що до нових "серйозних стосунків" їх уже не заманиш.

Чи залишилися теплі стосунки з колишніми? На це питання позитивно відповіли 8% жінок і 17% чоловіків. Очевидно, насолили ми представницям прекрасної половини людства ще й як.

Що ж стає найпоширенішою причиною розлучення? Усе банально, але життєво: зради. Причому, чоловіки "стрибають у гречку" на 30% частіше, ніж панянки. Також у парах часто незадоволені тим, як міняються стосунки з плином часу. 49% звинувачували свою другу половинку, яка через певний період починає показувати своє істинне єство. Також 14% опитаних зізнавалися, що причиною розлучення стало те, що вони самі суттєво змінилися.

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