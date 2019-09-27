Коли найкраще приймати душ: відповідь дерматолога

Ранковий чи вечірній душ: що краще

Час прийняття душу є дуже важливим, адже впливає на стан шкіри. Коли найкраще проводити водні процедури – читайте далі.

Дерматолог Саймон Зокай розповів, коли найкраще приймати душ: вранці чи ввечері. Річ у тому, що від часу залежить вигляд та стан шкіри.

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Британські дослідники навіть виявили, що у чимало людей приймають душ у неправильний період дня. Річ у тому, що найкращий час для душу – вечір. Саме тоді найкраще позбутись накопичення мікробів та бруду. А от перенесення душу на ранок загрожує тому, що у пори потраплятиме весь неприємний бруд, тому можуть виникати різноманітні захворювання та пошкодження шкіри.

Ранковий чи вечірній душ: що краще

Також на бік вечірнього душу стали у шведській компанії FOREO, яка займається товарами для краси. Менеджери наголосили, що прийом душу перед сном дозволяє позбутись залишків косметики та покращити стан шкіри.

Звісно ж, ранковий душ може бадьорити та покращувати настрій, але медики радять не ігнорувати вечірню гігієну.

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