Коли Покрова в цьому році: точна дата свята

Цієї осені 2024 року православні християни святкуватимуть Покрову вже за новоюліанським календарем. Дізнайтесь, в який день буде це велике свято.

У вересні 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Згідно з цим, багато церковних свят змінили свої звичні дати. Не стало виключенням свято Покрови Пресвятої Богородиці, адже цьогоріч воно припадає на інший день, передає Радіо МАКСИМУМ.

Читайте також: Церковний календар на жовтень 2024 року – православний і греко-католицький

Коли відзначаємо Покрову – нова дата

Раніше святкування Покрови Пресвятої Богородиці припадало на 14 жовтня. Воно збігалося з Днем захисників та захисниць України. Проте з новою системою літочислення, свято відзначатимуть раніше – вже 1 жовтня 2024 року.

Звернімо увагу! Зазначені події тісно пов'язані між собою, адже здавна вірили, що Діва Марія оберігає всіх, хто захищає рідну землю.

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці

Корені свята Покрови сягають X століття, коли князь Володимир охрестив Русь. За переказами, під час однієї з ворожих атак віряни зібралися у Влахернському храмі, де молилися про заступництво Богородиці. У відповідь їм з'явилася сама Діва Марія, яка накрила їх своїм покровом і захистила від смерті. Так народилася ця урочистість, що збереглася в християнській традиції до наших днів.

Що робити та чого уникати на свято Покрови

Попри зміни в календарі, суть свята залишається незмінною. В цей день віряни мають відвідати церкву, помолитися за здоров’я, захист і сімейний добробут. У молитвах можна просити про допомогу у важливих життєвих справах.

Однак є певні заборони, яких слід дотримуватися на Покрову:

не можна сваритися, пліткувати, лаятися;

не варто давати порожні обіцянки;

не відмовляйте в допомозі тим, хто її потребує;

не слід займатися рукоділлям чи важкою фізичною роботою.

І головне – не впадайте в смуток і не скаржтеся на життя. Це час для вдячності за всі блага, що маєте, і нагода навчитися цінувати те, що вам подаровано, а не журитися через те, чого бракує.

Це цікаво: День ангела у жовтні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця