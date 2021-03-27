Коли переборщив з фотошопом: фото блогерів, які викликають сміх і шок

Соціальні мережі часто стають не просто місцем для натхнення та відпочинку, а й платформою, яка яскраво демонструє уміння деяких людей зловживати фоторедакторами. Саме таким блогерам і присвячена ця добірка!

Інстаграм сьогодні нагадує ідеальний фотоальбом з ідеальними людьми, які не мають зморшок, розтяжок та жодних недоліків. Так само як і наближеності до реального світу. Але деякі блогери хитромудро намагаються обдурити свою аудиторію надто помітним фотошопом. Тому не дивно, що на платформі Реддіт є окрема тема під навою "Інстаграм і Реальність", де користувачі публікують найепічніші кадри зі сторінок популярних у мережі людей. І на такі знімки без сміху та без сліз від сміху не поглянеш!

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