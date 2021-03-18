Популярна блогерка з Японії виявилася 50-річним байкером (фото)

Японський акаунт у твіттері Azusagakuyuki, присвячений мотоциклам і красивим дівчатам, які на них їздять, поділився фотографією фоловерки і зламав людей.

Користувачі захоплювалися красою дівчини, поки на одному зі знімків не розгледіли відображення в бічному дзеркалі її мотоцикла, пише Mothership. І це точно була не миловидна байкерша. Червоно-білу Yamaha сфотографував дорослий чоловік з довгим рудим волоссям.

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Історією зацікавилося японське телешоу і знайшло брехуна. Знімальна група зафіксувала момент, як він знімає шолом і показує своє справжнє обличчя.

Байкер (50-річний японець, на ім'я Сойя) не став нічого заперечувати. Він розповів, що перетворювався в "красиву жінку" за допомогою фільтрів, щоб його фото були популярні, вважаючи, що ніхто не захоче дивитися на знімки "старого дядька". Для перевтілення блогер використовував додаток FaceApp, один з фільтрів якого дозволяє "змінити стать" людини на знімку.

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