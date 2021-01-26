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Американка позбулась зайвої ваги і викликала захват мережі (фото)

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Американка втерла носа всім хейтерам - фото 1
Американка втерла носа всім хейтерам / instagram.com/_jackie.leeann_

Над цією дівчиною знущались в школі через надмірну вагу, але сьогодні колишні однокласники кличуть її на побачення. А все тому, що від красуні з силою волі неможливо відвести погляд!

26-річна Джекі Кемпбелл з Техасу хоч і є домогосподаркою, але приковує до себе погляди всіх. Важко повірити, але донедавна ця жінка страждала від зайвої ваги та хвилі образ від оточення.

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Ще у школі у дівчини були проблеми з формами, через що однокласники обзивали її китом. Вже у 8 років вага Джекі складала 44 кг, що змусило батьків звернутись за допомогою до лікарів. Але дієта не найкраще позначилась на психічному здоров'ї дитини, а також змусила її їсти ще більше і потайки.

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instagram.com/_jackie.leeann_

"Я була надто малою, щоб зрозуміти, що похід до дієтолога - це добре. Тому лікування принесло негативні результати. Мені не пояснили, що це не покарання і що мене не обмежують у їжі за якісь вчинки", – зізнається Джекі.

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instagram.com/_jackie.leeann_

Тож у підлітковому віці дівчина вже мала не лише значну цифру на вагах, а й чимало комплексів. Відсутність друзів та любові до себе лише погіршували ситуацію.

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instagram.com/_jackie.leeann_

Але все ж у старшій школі Джекі зустріла свою любов та майбутнього чоловіка Брендона. Одразу після випускного пара обвінчалась, а згодом народила первенця. Саме народження сина змотивувало Джекі серйозно взятись за своє здоров'я, адже вона хотіла бути активною та красивою матусею і прикладом для дитини.

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instagram.com/_jackie.leeann_

"Після кількох місяців невдалих дієт і нескінченного циклу самоглузування я відчувала себе збезсилено. Я була зла та збентежена, почувалась нікчемою і чимось огидним", – розповідає жінка.

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instagram.com/_jackie.leeann_

Але у 2017 році, коли її вага сягнула за позначку у 115 кілограмів, Джекі зважилась на серйозний крок та зробила рукавну гастропластику. Ця операція дозволяє не лише зменшити об'єм шлунку, а й зменшує апетит. За кілька місяців американка звикла до нового режиму та остаточно розпрощалась з раніше улюбленою і шкідливою їжею.

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instagram.com/_jackie.leeann_

До того ж, вона взялась за спорт, що дозволило красуні не лише дійти до позначки у 55 кілограмів, а й виглядати розкішно. Тепер всі ті хлопці, які ображали дівчину у школі, кличуть її на побачення та засипають компліментами, хоч Джекі й заміжня. Але є й чимало таких однокласників, які досі не можуть повірити, що це та сама пухкенька школярка.

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instagram.com/_jackie.leeann_
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instagram.com/_jackie.leeann_

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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