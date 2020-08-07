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Коли переборщила з фотошопом: фото дівчини шокувало Reddit
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Кожна жінка красива по-своєму, однак тренди вимагають дівчат виглядати максимально ідентично і далеко не природно. І головна героїня цих фото лише підтверджує таку проблему у суспільстві.
На платформі Reddit користувач з ніком anywayhey поділився епічними фото дівчини, які піднялись у тренди платформи. Допис зібрав понад 12 тисяч балів та більше як 400 коментарів, а все тому, що головна героїня світлин вирішила, що виглядає достатньо реалістично навіть з тонною фотошопу.
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Якщо придивитись до знімків, то можна побачити надто крихітну талію та дуже худі ноги. Коментаторів шокувало те, що дівчина публікує по кілька знімків, але зовсім не переймається через таку відверту зміну своїх форм. Найгірше ж у цій ситуації, що юні користувачі мереж можуть ідеалізувати таких блогерів та хотіти виглядати так само.
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