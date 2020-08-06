Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки

Ці меми показують, як минає наш 2020 рік

Актриса Різ Уізерспун, зірка серіалів "Велика маленька брехня" і "Усюди жевріють пожежі", створила персоналізований мем, який ідеально показує стан кожного у цьому непростому 2020 році. На зображенні, опублікованому в інстаграмі, Різ використовувала кадри зі своїх фільмів.

Спочатку дивимось на те, що зробила Різ Візерспун, адже своїм мемом голлівудська актриса надихнула й інших на створення своїх. І вони не менш смішні.

Вам сподобається: Головне – не розлити молоко: у TikTok запустили кумедний челендж

Ідея Різ припала до душі багатьом, і інші зірки відразу ж підтримали ініціативу, опублікувавши свої версії мему. До флешмобу приєдналися Джессіка Честейн, Дженніфер Гарнер, Марк Руффало та багато інших. Насолоджуйтесь!

Мінді Калінга:

Керрі Вашингтон:



Кара Делевінь:



Діана фон Фюрстенберг:



Netflix пропонує свою версію з серіалом "Дуже дивні справи":



"ДРУЗІ":



Дон Дрейпер з "Божевільних":



"Нормальні люди":



Дженніфер Гарнер:



Віола Девіс:



Карлі Клосс:



Кейт Бекінсейл:



Її кіт:



Джессіка Честейн:



Марк Руффало:

Пропонуємо і вам створювати свої меми на цей рік. Маємо надію, що вони теж будуть такими ж смішними ;)

Читайте також: Дівчина замовила в мережі маску чумного лікаря, але в ній неможливо дихати: епічне відео