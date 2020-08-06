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Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки

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Ці меми показують, як минає наш 2020 рік - фото 1
Ці меми показують, як минає наш 2020 рік

Актриса Різ Уізерспун, зірка серіалів "Велика маленька брехня" і "Усюди жевріють пожежі", створила персоналізований мем, який ідеально показує стан кожного у цьому непростому 2020 році. На зображенні, опублікованому в інстаграмі, Різ використовувала кадри зі своїх фільмів.

Спочатку дивимось на те, що зробила Різ Візерспун, адже своїм мемом голлівудська актриса надихнула й інших на створення своїх. І вони не менш смішні.

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Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419621

Ідея Різ припала до душі багатьом, і інші зірки відразу ж підтримали ініціативу, опублікувавши свої версії мему. До флешмобу приєдналися Джессіка Честейн, Дженніфер Гарнер, Марк Руффало та багато інших. Насолоджуйтесь!

Мінді Калінга:

Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419640

Керрі Вашингтон:
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419639

Кара Делевінь:
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419638

Діана фон Фюрстенберг:
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419636

Netflix пропонує свою версію з серіалом "Дуже дивні справи":
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419635

"ДРУЗІ":
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419634

Дон Дрейпер з "Божевільних":
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419633

"Нормальні люди":
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419632

Дженніфер Гарнер:
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419631

Віола Девіс:
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419630

Карлі Клосс:
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419629

Кейт Бекінсейл:
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419628

Її кіт:
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419626

Джессіка Честейн:
Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419625

Марк Руффало:

Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки - фото 419623

Пропонуємо і вам створювати свої меми на цей рік. Маємо надію, що вони теж будуть такими ж смішними ;)

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Джерело: Buro247
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