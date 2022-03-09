Коли оселя нагадує рукавичку: як ужитися з великою кількістю людей під одним дахом

На жаль, ситуація в країні така, що людям часто доводиться жертвувати комфортом задля того, щоб зберегти життя. Особливо це стосується ситуацій, коли потрібно провести багато часу з людьми у сховищах або ж з цілою родиною під одним дахом. Розповідаємо, як це зробити правильно.

Порадами, як ужитися з великою кількістю людей під одним дахом, поділилася психологиня Ірина Тичина, передає Психологічна підтримка у телеграмі. Прислухайтеся до неї, щоб уникнути конфліктних ситуацій, які можуть виникати.

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5 важливих правил комфортного життя у будинку-рукавичці

1. Будьте турботливими

Спробуйте бодай полегшити життя інших людей. Турбота про інших, думки про інших – про дітей, людей поважного віку, слабших – позбавляють зайвої тривоги, роздратування, а також роблять вас організованішими та дієвішими. Коли кожен намагається зробити щось для тих, хто поряд, – це унеможливлює конфлікти та непорозуміння.

2. Дотримуйтеся режиму життя

Намагайтеся розробити режим, який би влаштовував кожного. Добре, коли всі живуть за спільним узгодженим розкладом в унісон одне з одним.

3. Пам'ятайте про особистий простір

Важливо, щоб кожен мешканець мав свій власний, хоч і невеликий, особистий простір. Це може бути окрема кімната, окреме ліжко, окремий куточок. Це місце, де за необхідності можна побути на умовній самоті, коли є відчуття "не чую, не бачу, не розмовляю". У цей момент людині треба дати спокій.

4. Робіть те, що вмієте найкраще

Коли кожен пропонує співмешканцям свої послуги, вміння й здібності, робить те, в чому він найкращий. Хтось готує їсти, хтось робить необхідні закупівлі, хтось прибирає, хтось доглядає та розважає дітей. Так у кожного буде своя зона відповідальності. А найважливіше те, що він займатиметься тим ділом, яке не дратує та не викликає негативні емоції.

5. Пробачайте одне одному недоліки

Усі ми недосконалі, в кожного є недоліки. Пробачаємо їх, дивимося на них крізь пальці, не помічаємо, не критикуємо. Не чуємо та не бачимо слабкостей та негативних рис. Натомість помічаємо все хороше, що є в людей поряд, підкреслюємо це хороше і хвалимо одне одного.

Візьміть на озброєння ці поради. Якщо використовувати їх, то життя під одним дахом з великою кількістю людей перестане приносити максимальний дискомфорт. Пам'ятайте, що усім зараз важко і що ви просто зобов'язані підтримувати один одного у ці непрості часи.

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