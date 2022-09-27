"Коли настане день, закінчиться війна": маленький Лео зворушливо заспівав хіт "Обійми"

Зовсім юний українець Лео вже не вперше змушує мережу стримувати сльози та усмішку через свої співочі таланти. І цього разу хлопчик заспівав хіт "Обійми" гурту "Океан Ельзи".

3-річний Лео з Ірпеня став маленькою зіркою соцмереж через свою любов до українських пісень та особливу харизму. Хлопчик за останні місяці підкорив тисячі людей своїм виконанням пісень "Ой у лузі червона калина", "Стефанія" та "Сам собі країна", а також "Воїни світла". А нещодавно юна знаменитість заспівав "Обійми", змусивши багатьох стримувати сльози. Відповідне відео з'явилось сторінці батька Лео в інстаграмі.

І ще: 30 років на сцені: "Піккардійська Терція" і SASHKA презентували нову пісню Baby

В кінці відео, я запитав у Лео, що він зробить в першу чергу, коли дізнається про нашу перемогу… Заплющивши очі, він мені відповів. Його відверта відповідь неймовірно зворушлива… Наскільки сильно він бажає миру. Я впевнений, що кожен з нас чекає на нашу перемогу так само сильно, як Лео. Наближаємо перемогу разом. Хто, чим може, на своїх місцях! Люди України поєднують в собі силу, добро та безмежну жагу до свободи! Україна – то любов! – відзначив татусь талановитого хлопчика.

Як емоційно співає Лео та що ж він відповів – дивіться у відео:

Читайте також: POSITIFF і Настя Балог презентували пісню "Додому" про пару, яку розлучила війна