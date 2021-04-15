Коли можна починати тренування після коронавірусу

Як повернутися до фітнесу, бігу, тренувань, якщо перехворів на коронавірус? Прислухайтеся до організму і будьте вкрай обережні, навіть якщо перенесли COVID-19 в легкій формі.

Щоб допомогти людям безпечно повернутися до фізичної активності після коронавірусу, перенесеного в легкій або середній формі, фахівці склали список рекомендацій. Про це пише childrensmercy.

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Загальні рекомендації медиків:

Після хвороби до тренувань не можна приступати, як мінімум, 14 днів. У ці дні йде зниження імунного статусу, може статися реактивація вірусу. Перед тим як відновити тренування після COVID, необхідно виключити міокардит – запалення серцевого м'яза (рентген, ЕКГ і ЕхоКГ). Якщо симптоми зникли не в повному обсязі, наприклад, ломить все тіло, болить голова – до тренувань приступати рано. Повертатися до низькоінтенсивних і помірних фізичних навантажень можна тільки через 10-14 днів після зникнення всіх симптомів. Важливо слідкувати за самопочуттям на наступний день: здоров'я в порядку, значить, можна продовжувати тренування після хвороби, поступово збільшуючи навантаження. МОЗ рекомендує дихальні вправи для відновлення організму після коронавірусу, зокрема, дихання йогів.

Навіть якщо вам не ставили діагноз "коронавірус", звертайте увагу на своє самопочуття. У багатьох хвороба проходить безсимптомно або із загальними симптомами на зразок проблем зі шлунково-кишковим трактом, втоми і м'язового болю. Якщо під час тренувань ви стали відчувати себе якось особливо, не так, як раніше, зменште темп і проконсультуйтеся з лікарем.

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