Експерти назвали головні переваги регулярного катання на велосипеді

Уже дуже скоро по всій Україні буде стабільне тепло. А це означає, що пора нарешті витягати з балконів свої велосипеди. Вони дозволяють не лише пересуватися містом, а й покращувати своє самопочуття. Розповідаємо про переваги регулярного катання на велосипеді.

Для загального зміцнення здоров'я достатньо усього кілька годин їзди на велосипеді на тиждень. По-перше, велосипедна їзда викликає менше перенапруження і травми, ніж більшість інших видів фізичних навантажень. По-друге, це відмінне тренування тіла, адже під час їзди на велосипеді залучаються всі основні групи м'язів, пише Better Health.

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Велосипед підвищує силу та витривалість, на ньому можна їхати настільки інтенсивно, наскільки вас влаштовує. Це чудовий спосіб швидко привести себе в форму перед настанням пляжного сезону, і особливо підкачати ноги. Нарешті, велосипед допомагає економити час і боротися з сидячим способом життя, якщо ви добиратиметеся на ньому на роботу.

Але від велосипедної їзди чимало плюсів і конкретно для здоров'я. Наукові дослідження підтвердили, що велосипед не тільки збільшує м'язову силу і гнучкість, а також рухливість суглобів, але зменшує рівень стресу і зміцнює серцево-судинну систему. Велосипедна їзда покращує поставу та координацію, зміцнює кістки, скорочує рівень жиру в організмі, забезпечує профілактику та навіть терапію цілої низки захворювань. Позитивно велосипед впливає і на психіку, адже доведено, що він знижує рівень тривожності та депресій.



Достатньо приділяти катанню на велосипеді кілька годин на тиждень / Фото Unsplash

Велоспорт – чудовий спосіб контролювати власну вагу, оскільки після катання на велосипеді збільшується швидкість метаболізму та спалюється зайвий жир. Якщо ви хочете серйозно схуднути, чергуйте їзду на велосипеді та правильне харчування, міняйте час навантажень, а також їхню інтенсивність.

Тож гайда зміцнювати своє здоров'я за допомогою катання на велосипеді. Вам однозначно сподобається, як це заняття вплине на вас і ваше тіло.

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