Коли можна і корисно їсти десерти

Експерти зі схуднення повідомили приємну звістку для багатьох любителів солодкого, які бажають при цьому залишатися у формі.

Дієтологи назвали оптимальний час для вживання солодких продуктів.

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Лікарі зазначили, що якщо дуже хочеться солодкого, то не варто відмовляти собі в цьому. Достатньо лише вибрати правильний час для вживання такої їжі. Найвдалішим періодом для цього є час з 15.30 до 17.00. Експерти пояснили, що саме в цей час організм виробляє достатню кількість мелатоніну і кортизолу. Вони, як правило, провокують зайву сонливість і солодке піде тільки на користь.

Фахівці також розповіли, яким десертам краще віддати перевагу. З їх слів, найбільш нешкідливими є пастила, зефір, шоколад і фрукти. Не варто їсти жирні кремові десерти. Вони не тільки призводять до набору зайвих кілограмів, але і чинять негативний вплив на здоров'я.

Шоколадний десерт

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