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Місячний календар стрижок на березень 2021: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на березень 2021 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього весняного місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Стрижка місячного календаря на березень 2021 року дає рекомендації, в який день краще стригти, укладати або фарбувати волосся. Швидкість росту волосся та його сила залежить від конкретної фази Місяця та від поточного знаку Зодіаку Місяця. Знаючи, як ці фактори впливають на здоров’я вашого волосся, ви зможете вибрати оптимальний час для стрижки або укладання волосся.
Коли можна стригти волосся у березні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
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Місячний календар стрижок на березень
- 1 березня. Зачіска сьогодні буде сприятливою для покращення вашої привабливості та здоров'я, особливо дихальної системи. Оскільки це період місяця, що спадає, ваше волосся буде рости повільніше, і це допоможе вам зберегти свій стиль незмінним протягом тривалого періоду. Якщо ви вирішили пофарбувати волосся, рекомендується повернутися до того кольору волосся, який був у вас в найбільш успішний період у житті – це допоможе вам залучити позитивну енергію.
- 2 березня. Сьогодні не рекомендується робити стрижку – це може негативно позначитися на вашому здоров'ї. Краще фарбувати волосся за допомогою натуральних барвників – це допоможе налагодити кращі стосунки з діловими партнерами та колегами. Виберіть просту і легку зачіску – це додасть вам більше сил і залучить більше енергії.
- 3 березня.Стрижка в цей день дуже сприятлива – вона підніме вам настрій і примножить позитивну енергію. Сьогодні не рекомендується фарбувати волосся, оскільки це може негативно вплинути на ваше емоційне самопочуття.
- 4 березня. Сьогодні нова стрижка може сприятливо позначитися на вашому здоров'ї. Вибір світлого відтінку для вас кольору волосся може допомогти вам завести нові та корисні знайомства. При укладанні волосся рекомендується використовувати металеві аксесуари для волосся.
- 5 березня. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зачіска може допомогти вам вилікуватися. Також стрижка в цей день залучить додаткові гроші. Сьогодні не рекомендується фарбувати волосся, оскільки це може призвести до конфлікту в сім'ї або на роботі. Для залучення енергії краще вибрати стриману, просту зачіску.
- 6 березня. Сьогодні вам не слід стригтися – це може зіпсувати ваші стосунки зі знайомими й стати джерелом багатьох проблем. Краще довірити фарбування волосся в цей день близькій людині – це залучить позитивну енергію і підніме настрій.
- 7 березня. Сьогоднішня стрижка приверне багато позитивної енергії. Якщо сьогодні ви пострижете волосся, воно надовго збереже хорошу форму. Вибір темних відтінків під час фарбування допоможе вам у пошуку роботи, щоб справити хороше враження на вашого начальника. Об'ємна зачіска залучить позитивну енергію.
- 8 березня. Сьогодні не рекомендується підстригатися – це буде несприятливо для вашого психологічного здоров'я. Також не рекомендується фарбувати волосся сьогодні – це може негативно вплинути на ваші стосунки із близькими людьми.
- 9 березня. Сьогодні не рекомендується змінювати імідж – це може негативно вплинути на ваш психічний стан. Якщо у вас важлива зустріч, вам слід подумати про фарбування волосся в природні відтінки.
- 10 березня. Зміна стилю в цей день допоможе вам стати більш харизматичною чи харизматичним. Різка зміна кольору волосся допоможе вам залучити у своє життя енергію грошей та здоров'я.
- 11 березня. Стрижка в цей день впливає на тривалість життя і фізичні навантаження. Навіть незначна зміна кольору волосся позитивно позначиться на вашому соціальному статусі.
- 12 березня. Зачіска сьогодні покращить вашу впевненість у собі. Коротка стрижка може кардинально змінити ваше життя. Сьогодні не рекомендується фарбувати волосся – це може негативно вплинути на ваші фінансові справи або спровокувати проблеми зі спілкуванням.
- 13 березня. Зміна іміджу на початку місячного циклу буде сприятливою для здоров'я вашого волосся та тіла. Це допоможе оновити енергію тіла. Рекомендується використовувати тільки натуральні фарби для волосся.
- 14 березня. Сьогодні сприятливий день для стрижки. Зміна образу в цей день збільшить ваш матеріальний достаток, а місяць, що зростає забезпечить хороший ріст волосся. Рекомендується фарбувати волосся природними барвниками. Енергія природи покращить ваше самопочуття та підвищить ефективність роботи.
- 15-16 березня. Сьогодні не рекомендується стригти волосся. Можливо, ви не отримаєте бажаного результату. Рекомендується використовувати натуральні барвники та вибирати натуральні відтінки під час фарбування волосся. Такий підхід допоможе вам зберігати спокійну атмосферу вдома та на роботі.
- 17 березня. Сьогодні нова стрижка додасть вам творчого поштовху, додасть нового кольору у ваше життя. Рекомендується фарбувати або тонувати волосся за допомогою натуральних барвників - це зміцнить вашу ділову хватку. Пухнаста та об'ємна зачіска збільшить вашу енергію.
- 18 березня. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зачіска може допомогти вам вилікуватися. Також стрижка в цей день залучить додаткові гроші. Сьогодні не рекомендується фарбувати волосся, оскільки це може призвести до конфлікту в сім'ї або на роботі.
- 19 березня. Сьогодні свіжа стрижка посилить вашу інтуїцію, що допоможе вам у досягненні ваших цілей. Фарбуючи волосся в цей день, ви відчуєте себе більш привабливо, що підвищить вашу впевненість у собі.
- 20 березня. Сьогодні не рекомендується вносити серйозні зміни у ваш імідж, стрижку чи фарбування волосся, оскільки це може залучити негативну енергію. Не рекомендується фарбувати волосся взагалі, оскільки це може знизити вашу впевненість у собі.
- 21 березня. Сьогодні сприятливий день для стрижки – це допоможе уникнути проблем зі здоров'ям. Стрижка волосся під час місяця, що зростає позитивно впливає на ріст волосся. Якщо ви хочете пофарбувати волосся, рекомендується вибирати натуральні відтінки – це допоможе позбутися негативних емоцій. Вам слід вибрати мінімальну зачіску, але покладіть волосся сьогодні.
- 22 березня. Сьогодні не дуже вдалий день для стрижки, оскільки це може негативно позначитися на вашому здоров'ї. Водночас фарбування волосся за допомогою натуральних барвників може допомогти позитивно вплинути на ваші стосунки з начальством.
- 23 березня. Сьогодні досить вдалий день для стрижки – це допоможе вам зберегти життєву енергію і позбавить вас від марного витрачання ресурсів на образи та розчарування. Це також допоможе у роботі та в бізнесі. Для фарбування волосся слід вибирати натуральні барвники.
- 24 березня. Сьогодні хороший день для зміни зачіски чи підстригання – це може залучити додатковий фінансовий прибуток. Фарбування волосся також може принести енергію грошей. Красива і яскрава зачіска сьогодні приверне увагу протилежної статі й може допомогти вам зустріти когось особливого.
- 25 березня. Оздоблення волосся цього дня буде корисним для загального стану здоров'я, покращить інтуїцію та сприятиме розв'язання фінансових проблем. Не рекомендується фарбувати волосся на 13-й місячний день.
- 26 березня. Сьогодні не рекомендується робити зачіску, оскільки це може негативно вплинути на ваш внутрішній стан і навіть викликати почуття депресії. Вам також не слід різко змінювати колір волосся, але незначні зміни кольору, навпаки, можуть привернути успіх. Зачіска повинна бути простою.
- 27 березня. Сьогодні вам слід уникати стрижки – це може негативно позначитися на вашому здоров'ї. У цей день рекомендується випрямляти волосся та уникати кучерів.
- 28 березня. Сьогодні не рекомендується стригти волосся. Це може негативно позначитися на вашому здоров'ї, особливо якщо мова йде про вашу ендокринну та кровоносну системи.
- 29 березня. Сьогоднішня стрижка допоможе вам кардинально змінити своє життя та досягти нових вершин. Однак, якщо ви не плануєте нічого серйозного у своєму житті, вам не слід сьогодні стригтися. Фарбування волосся у світлі або червоні тони допоможе поліпшити ваші стосунки з колегами та родичами.
- 30 березня. Стрижка сьогодні буде сприятливою для покращення вашої привабливості та здоров'я, особливо дихальної системи. Якщо ви вирішили пофарбувати волосся, рекомендується повернутися до того кольору волосся, який був у вас в найбільш успішний період у житті – це допоможе вам залучити позитивну енергію.
- 31 березня. Сьогодні не рекомендується робити стрижку – це може негативно позначитися на вашому здоров'ї. Краще фарбувати волосся за допомогою натуральних барвників – це допоможе налагодити кращі стосунки з діловими партнерами та колегами. Виберіть просту і легку зачіску – це додасть вам більше сил і залучить більше енергії.
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