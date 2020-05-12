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Київ послабив карантин з 12 травня: що відкрили на першому етапі
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У вівторок, 12 травня, у Києві запустили перший етап послаблення карантинних заходів. Міський голова Віталій Кличко розповів, які ж обмеження вже знято в столиці.
Послаблення карантину на території України стартувало 11 травня, однак Київ вирішив зняти перші обмеження на день пізніше – 12-го числа.
До теми: Як Київ оживає після послаблення карантину
На першому етапі пом'якшення карантинних заходів у столиці відкрили:
- Парки та сквери, де можна гуляти групами не більше двох людей, якщо з дітьми – двоє дорослих + двоє дітей;
- Непродовольчі магазини, загальною площею до 300 квадратних метрів;
- Перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно);
- Кав'ярні та ресторани (на виніс), літні тераси;
- Музеї просто неба;
- Тимчасові споруди (ларьки);
- Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші);
- Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори;
- Автокінотеатри.
Мер Києва Віталій Кличко також додав, що наразі вже працюють 27 продовольчих ринків. Для роботи всіх підприємств прописаний чіткий регламент та правила безпеки.
Ось, наприклад, правила роботи літніх майданчиків у столиці:
Кличко зазначив, що чимало киян самі собі зняли обмеження та продовжували ходити в парки та на дитячі майданчики, збирались на пікніки та не дотримувались елементарних правил безпеки.
Очевидно, що зараз ми маємо результати цих "радощів життя" – і після Пасхи, і під час травневих свят. Цими днями було три вихідних. І в столиці відбувалися просто масові гуляння! Хоч ми і закликали дочекатись послаблень і дотримуватися правил безпеки, – наголосив мер.
За словами Віталія Кличка, вчасне запровадження карантину не допустило стрімкого розповсюдження коронавірусу й інфекційного вибуху, як це трапилося в інших країнах.
У нас не померло стільки людей, не "лягла" медицина. І зараз, просидівши стільки часу на карантині, взяти й звести нанівець всі зусилля – м'яко кажучи, нерозумно! – підсумував Кличко.
Він також зазначив, що послаблення в місті запроваджуватимуть поступово. Та якщо за тиждень ситуація різко погіршиться – Київ буде змушений повернутися до обмежень. "Вірус не відступив. Небезпека реальна! І саме від свідомості кожного із нас, від дотримання правил залежить подальший розвиток ситуації", – звернувся до киян міський голова.
Станом на 12 травня в Києві підтверджено 1930 випадків захворювання на COVID-19. З них 38 людей померли, 138 – одужали. Водночас у столиці збільшується кількість хворих, що перебувають у важкому стані.
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