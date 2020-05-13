Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 13 травня

поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 13 травня: в Україні виявлено 16425 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 402 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 13 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 41327 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 16425 Одужали 3716 Померли 439

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 444) та в місті Києві (1 960). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 628 Волинська область 510 Дніпропетровська область 773 Донецька область 102 Житомирська область 530 Закарпатська область 764 Запорізька область 331 Івано-Франківська область 1 144 Кіровоградська область 428 Київ 1 960 Київська область 1 049 Львівська область 870 Луганська область 42 Миколаївська область 225 Одеська область 680 Полтавська область 257 Рівненська область 1 045 Сумська область 157 Тернопільська область 1 028 Харківська область 672 Херсонська область 165 Хмельницька область 196 Чернівецька область 2 444 Черкаська область 346 Чернігівська область 79

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-05-2020:

Захворіли 4 261 955 Одужали 1 493 414 Померли 291 964 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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