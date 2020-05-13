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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 13 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 13 травня: в Україні виявлено 16425 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 402 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 13 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 41327 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|16425
|Одужали
|3716
|Померли
|439
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 444) та в місті Києві (1 960). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|628
|
Волинська область
|510
|
Дніпропетровська область
|773
|
Донецька область
|102
|
Житомирська область
|530
|
Закарпатська область
|764
|
Запорізька область
|331
|
Івано-Франківська область
|1 144
|
Кіровоградська область
|428
|
Київ
|1 960
|
Київська область
|1 049
|
Львівська область
|870
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|225
|
Одеська область
|680
|
Полтавська область
|257
|
Рівненська область
|1 045
|
Сумська область
|157
|
Тернопільська область
|1 028
|
Харківська область
|672
|
Херсонська область
|165
|
Хмельницька область
|196
|
Чернівецька область
|2 444
|
Черкаська область
|346
|
Чернігівська область
|79
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-05-2020:
|Захворіли
|4 261 955
|Одужали
|1 493 414
|Померли
|291 964
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.
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