Коли батьки не контролюють: ефектні трансформації людей після школи

Життя з батьками та без завжди змінює людей, але не тільки морально, а й зовнішньо. Тому не дивно, що в мережі почався флешмоб, який показує, які зміни трапляються з молоддю після того, як вона покинула консервативне батьківське гніздечко.

19-річна блогерка зі США під ніком cherryemojigirl запустила у TikTok новий яскравий челендж "до і після", але дівчина показала не результат схуднення чи ще чогось, а зміни, які трапились з нею у вільному від батьківського контролю житті. І вона не одна скористалась фразою "Ось буде тобі 18, тоді й роби, що заманеться".

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Так змінилась cherryemojigirl:

Така трансформація надихнула й інших користувачів показати, як вони попрацювали над зовнішністю після того, як залишили свої консервативні сім'ї. Кольорове волосся, нові стрижки, яскраві кольори волосся, крутий стиль і навіть інша стать - це далеко не всі зміни, які трапились з людьми. Деяких неможливо впізнати!

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