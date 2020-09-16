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Коли батьки не контролюють: ефектні трансформації людей після школи

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Трансформації людей, які покинули батьківський дім - фото 1
Трансформації людей, які покинули батьківський дім

Життя з батьками та без завжди змінює людей, але не тільки морально, а й зовнішньо. Тому не дивно, що в мережі почався флешмоб, який показує, які зміни трапляються з молоддю після того, як вона покинула консервативне батьківське гніздечко.

19-річна блогерка зі США під ніком cherryemojigirl запустила у TikTok новий яскравий челендж "до і після", але дівчина показала не результат схуднення чи ще чогось, а зміни, які трапились з нею у вільному від батьківського контролю житті. І вона не одна скористалась фразою "Ось буде тобі 18, тоді й роби, що заманеться".

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Так змінилась cherryemojigirl:

@cherryemojigirl

if you knew me in middle and high school, no you didn’t feel free to use this audio ##gloup ##transformation

♬ growing up conservative glo up - cherryemojigirl

Така трансформація надихнула й інших користувачів показати, як вони попрацювали над зовнішністю після того, як залишили свої консервативні сім'ї. Кольорове волосся, нові стрижки, яскраві кольори волосся, крутий стиль і навіть інша стать - це далеко не всі зміни, які трапились з людьми. Деяких неможливо впізнати!

@moodie.maggie

had to hop on this trend ##fyp ##alt

♬ growing up conservative glo up - cherryemojigirl
@thiiiisfoolia5150

Graduated 9 years ago and am finally finding out who I am ##fyp ##glowup

♬ growing up conservative glo up - cherryemojigirl
@amanda_mccafferty

it’s the internalized homophobia...for me ##fyp ##lgbtq

♬ growing up conservative glo up - cherryemojigirl
@jaybaebae96

If you’re from hs and seeing this, yes I know I wasn’t cool but I’m on ~top~ now. ##iykyk ##gaytiktok ##lesbian ##lesbiantiktok ##lgbt ##lgbtq ##fyp ##glowup

♬ growing up conservative glo up - cherryemojigirl
@ashertattoos

Sorry Mahm

♬ growing up conservative glo up - cherryemojigirl
@masondenverr

I’ve never felt so seen by an audio before.

♬ growing up conservative glo up - cherryemojigirl
@leonardoxdeasis

This sound read me for filth so I knew I had to do it. I got a mullet now but I HAD to bring back my old hair for this haha! ##fyp ##guam ##gloup

♬ growing up conservative glo up - cherryemojigirl
@yuenabei

And that’s on having a kid at 18 and 15 years later. ##glowup ##ha1rone ##transformation ##yuena ##yuenashair

♬ growing up conservative glo up - cherryemojigirl
@.serinide

tiktok removed my last video for being too lewd ##glowup ##fyp ##foryoupage

♬ growing up conservative glo up - cherryemojigirl

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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