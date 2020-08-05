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Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень

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Круті перевтілення через зміну зачіски - фото 1
Круті перевтілення через зміну зачіски

Людям часто важко погодитись зробити якісь кардинальні зміни у житті, і це стосується не лише масштабних рішень, а й зачіски. Тому не дивно, що експерименти з волосся часто надихають та мотивують людей, наче змінюючи саму особистість. Підготували найкрутіші перевтілення через зміну зачіски.

Зміна зачіски може підняти ваш зовнішній вигляд на новий рівень, але для цього потрібно довірятись професіоналам, щоб нічого не пішло не за планом. Зважаючи на те, що карантин змусив людей забути про салони краси та перукарні, зараз саме час освіжитись. У якості ідей для змін зібрали найкращі трансформації дівчат та хлопців, які помолодшали, стали привабливішими та просто відчули, що настав новий етап в житті.

І ще: 10 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати

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До слова: Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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