Колетт: вийшов новий трейлер фільму з Кірою Найтлі

Ролі виконали Кіра Найтлі, Елінор Томлінсон та інші / Variety

На каналі Movieclips Trailers в YouTube оприлюднили другий трейлер фільму "Колетт" режисера Уоша Уестмоленда.

Стрічка присвячена життю французької письменниці Сидоні-Габріель Колетт і її стосункам із чоловіком, який привласнював собі авторство творів дружини.

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Колетт пише книгу-бестселер під ім'ям чоловіка, але коли він намагається змусити її написати ще один роман, вона починає боротися за творчу незалежність і гендерні права. Це спонукає її долати громадські обмеження, роблячи революцію в літературі, моді і сексуальному самовираженні. Ролі виконали Кіра Найтлі, Елінор Томлінсон, Домінік Уест, Фіона Шоу.

Світова прем'єра фільму запланована на 29 листопада 2018 року.

Днями студія Amazon вже випустила другий трейлер фільму "Гарний хлопчик" з Тімоті Шаламе і Стівом Кареллом в головних ролях.

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